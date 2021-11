Putri Delina Ungkap Kerindua Pada Keluraga, Nathalia Holscher Malah Mintah Ole-ole paa Putri Sule

POS KUPANG.COM -- Anang perempan satu-satua Komedian Sule, Putri Delina kini sudah memilih hidup mandiri di kediamannya

Kali ini, pacara Jeffry Reksa itu melakukan perjalanan ke Bali untuk suatu urusan

Namun, meski sudah tinggal terpisah dari sang ayah Sule dan ibu sambungnya serta dua adiknya Rizwan dan Ferdinan

Rasa rindu putri mendiang Lina Jubaidah itupun diunggapkan dalam bentu unggahan di akun instagramnya saat poses bersama Riwan dan Ferdinan

Baca juga: Warga Kupang Menari Menyambut Luna Maya , Mantan Pacar Ariel NOAH Gembira Bersama Warga Desa

Dia Putri Delina menuliskan I did three things today; miss you, miss you, and miss you more guys!

(Saya melakukan tiga hal hari ini; kangen kamu, kangen kamu, dan kangen kamu lagi guys! )

Unggahan Putri Delina yang mengunkapkan keriduan (Instagram)

Sang ibu sambung, Nathalia Holscher pun memberi komentar bukannya menyatakan turun rindu ke anak sambungnua, namun minta ole-oleh

Dia Nathalia Holscher menuliskan, lagi kangen niyeeeyy, cepet pulang ya anak paling cantik

jangan lupa pia legong coklat sama keju havefun happy happy happy yaaa @putridelinaa

Baca juga: Anak Teddy dan Lina Ultah, Ucapan Putri Delina Tuai Sorotan, Anak Sule Nantikan Kehadiran Bintang

Rizky Febian Ngaku Ikhlas Dilangkahi Menikah Putri Delina

Penyanyi Rizky Febian siap apabila harus dilangkahi menikah oleh adiknya, Putri Delina.