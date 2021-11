Beijing Menyerukan Australia untuk Mengindahkan Kata-kata Paul Keating Soal Konflik Taiwan

POS-KUPANG.COM - Pada hari Kamis 11 November 2021, seorang juru bicara kementerian luar negeri China mengatakan ketegangan yang berkembang dalam hubungan bilateral berada di kaki Australia dan bahwa para pemimpin politik sebaiknya menerima 'saran bermanfaat' dari mantan perdana menteri Paul Keating tentang mengapa hubungan Australia-China telah menjadi begitu 'sulit'.

Juru bicara China Wang Wenbin menyebut mantan perdana menteri Australia itu sebagai orang yang 'visioner' dengan 'suara objektif dan rasional' tentang masalah China-Australia.

Dia mengatakan bahwa situasi sulit saat ini dalam hubungan China-Australia sepenuhnya disebabkan oleh pihak Australia dan Canberra 'sepenuhnya menyadari hal ini'.

“Pihak Australia harus menghadapi inti dari kemunduran dalam hubungan bilateral, memandang China dan perkembangannya secara objektif dan rasional, dan menangani hubungan bilateral sesuai dengan prinsip saling menghormati dan kesetaraan,” kata Wenbin.

“Itu harus memperbaiki kata-kata dan tindakannya yang salah di China yang telah ada untuk sementara waktu dan melakukan hal-hal yang dapat membantu meningkatkan rasa saling percaya dan kerja sama praktis.”

Pernyataan dari kedutaan China dikeluarkan satu hari setelah mantan perdana menteri Partai Buruh memberikan National Press Club tentang kerangka strategis Australia, di mana ia berusaha untuk membingkai ulang beberapa masalah kontemporer yang menantang hubungan Australia-China.

Selama gaya percakapannya dengan jurnalis Laura Tingle, Keating membahas isu-isu seperti kedaulatan Taiwan dan sejarah politik modern yang telah menghasilkan 'formula' yang melihat Taiwan memiliki sistem pemerintahannya sendiri tetapi masih dianggap sebagai orang China.

“Taiwan bukanlah kepentingan Australia yang vital. Kami tidak memiliki aliansi dengan Taipei — tidak ada — tidak ada dokumen yang dapat Anda temukan. Kami tidak mengakuinya sebagai negara berdaulat,” kata Keating.

“Dan di bawah ANZUS, [Australia berkomitmen] untuk berkonsultasi tentang serangan terhadap pasukan AS tetapi bukan serangan oleh pasukan AS, yang berarti Australia tidak boleh ditarik, dalam pandangan saya, ke dalam keterlibatan militer atas Taiwan, yang disponsori AS atau sebaliknya.”