Jadwal Terbaru Persipura di Seri 3 Pekan ke-12, Jika vs Borneo Terdepak Maka Sayonara Persipura

POS KUPANG.COM - BRI Liga 1 2021 memasuki seri ketiga untuk pekan ke-12 hingga ke-19.

Diketahui, venue pertandingan seri ketiga tetap akan dilaksanakan di Jawa Tengah dan Yogyakarta.

Empat stadion yang akan dipakai yakni Stadion Maguwoharjo (Sleman), Stadion Manahan (Solo), Stadion Sultan Agung (Bantul), Stadion Moch Subroto (Magelang).

Seri ketiga Liga 1 2021 akan dibuka dengan empat pertandingan di hari yang sama.

Persita Tangerang vs Bhayangkara FC, Persikabo 1973 vs PSIS Semarang, Borneo FC vs Persipura Jayapura serta PSM Makassar Vs PSS Sleman.

Sementara itu, papan klasemen sementara masih dipimpin oleh Bhayangkara FC dengn torehan 28 poin dari 11 laga.

Diikuti Persib Bandung yang menempel di peringkat ke-2 dengan 25 poin.

Kemudian, ada Arema FC di peringkat ke-3 dengan 20 poin.

Sedangkan, Persipura Jayapura harus pasrah menerima nasib mengakhiri seri kedua di peringkat paling dasar klasemen dengan 5 poin.

Jika tak ingin terdepak dari Kompetisi Liga 1, skuad Mutiara Hitam harus melakukan bongkar pasang pemain secara besar-besaran.