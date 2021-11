China Siaga Perang Saat AS Makin Nekat Beri Bantuan ke Taiwan, Tapi Gagal Terobos Pertahanan Taiwan

(Ilustrasi) AS Makin Nekat Beri Bantuan ke Taiwan, Buat China Siaga Perang Tapi Gagal Terobos Barikade Pertahanan Taipei Gegara Hal Ini!

POS KUPANG.COM -- China masih saja terus meneror Taiwawan dengan menerbangkan jet tepurnya memasuki wilayah zona identivikasi pertahanan Taiwan

Namun nyali China hanya sampai di sisi Luar Pulau Taiwan

Sementara Amerika pun terus menyatakan dukungan pada Taiwan untuk menghadapi agresi China

Hal ini jelas membuat China semakin marah dan langsung siaga perang

Militer China dikejutkan dengan kedatangan delegasi Kongres AS ke Taiwan beberapa waktu ini.

Hal itupun menimbulkan kegeraman pihak China lantaran AS dirasa melecehkan Tiongkok dengan nekat melakukan kegiatan tersebut.

Tak sampai di situ saja, Tiongkok langsung bertindak dengan mengerahkan militernya untuk patroli siap tempur di Selat Taiwan.

Sejumlah kapal perang dan jet tempur dikabarkan wara-wiri di perairan cukup panas tersebut pada Selasa (9/11/2021).

Seorang juru bicara militer China mengatakan, patroli yang mereka lakukan merupakan respons atas tindakan yang salah dari “negara yang bersangkutan” tentang masalah Taiwan.

Pada Selasa, beberapa outlet media Taiwan melaporkan beberapa anggota DPR AS dan Senat AS tiba di Taipei dengan pesawat militer AS.

