AS Siap Perang Melawan China, Dirikan Iron Dome di Guam untuk Menangkal Rudal Pesiar China

POS-KUPANG.COM - Israel mengirimkan dua baterai sistem pertahanan rudal ke Amerika Serikat pada akhir 2020 dan awal 2021.

Sejak beroperasi pada 2011, Iron Dome (kubah besi) dilaporkan telah terbukti berhasil melawan roket dan drone primitif yang digunakan oleh milisi Lebanon dan Palestina, tetapi belum pernah diuji terhadap aktor negara.

Militer AS telah mengerahkan salah satu dari dua sistem rudal Iron Dome buatan Israel ke pulau Guam Pasifik Barat untuk mendapatkan gambaran tentang bagaimana kinerjanya terhadap ancaman rudal China, Wall Street Journal melaporkan, mengutip pengamat pertahanan yang akrab dengan situasi.

Meskipun tidak mampu mencegat rudal balistik yang bergerak cepat yang diluncurkan dari China, atau tembakan jarak jauh baru yang dapat bermanuver dan hipersonik, surat kabar bisnis mengatakan sistem Israel berfungsi sebagai “solusi sementara” untuk ancaman yang ditimbulkan oleh pelayaran rudal yang lebih lambat seperti CJ-20, ditembakkan oleh pembom H-6K China dan terbang di bawah kecepatan suara.

Media Guam melaporkan bulan lalu bahwa Iron Dome telah dikerahkan dengan Komando Pertahanan Udara dan Rudal Angkatan Darat ke-94 dan Brigade Artileri Pertahanan Udara ke-38, menopang pertahanan udara yang ada di pulau itu, termasuk sistem Terminal High Altitude Area Defense (THAAD), yang dikirim ke pulau itu pada tahun 2013 setelah uji coba rudal Korea Utara.

Ilustrasi -sistem antirudal Kubah Besi Israel diklaim mampu membendung 90 persen serangan rudal militan Palestina. Iron Dome jenis inilah yang didirikan AS di Guam. (EPA via BBC INDONESIA)

Guam adalah pos militer terbesar Amerika di Pasifik barat. Fasilitas pangkalan udara pulau itu menampung pembom B-2 dan jet generasi kelima F-22 dan F-35.

Guam juga memiliki pelabuhan utama, yang mampu menampung segala hal mulai dari kapal selam hingga kapal induk.

Bulan lalu, kapal selam USS Connecticut yang naas, yang menabrak gunung bawah laut saat berpatroli di Laut China Selatan, tertatih-tatih kembali ke Guam untuk diperbaiki.

Tom Karako dari think tank Center for Strategic and International Studies mengatakan kepada WSJ bahwa pulau itu sangat penting bagi strategi Pasifik Pentagon.