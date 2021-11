Mendagri Harap IAWP Jadi Mesin Pendorong Kesetaraan Gender

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Gecio Viana

POS-KUPANG.COM, LABUAN BAJO -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian berharap, organisasi International Association of Woman Police (IAWP) menjadi mesin pendorong kesetaraan gender.

Hal tersebut disampaikannya usai membawakan materi dalam IAWP Conference di Meruorah Hotel Labuan Bajo, Senin 8 November 2021.

"Kita harapkan organisasi IAWP ini agar dapat menjadi mesin pendorong baru untuk meningkatkan gender equality (kesetaran gender) di dalam semua kehidupan kemasyarakatan di seluruh negara, karena masih terdapat banyak negara yang peran wanita itu belum diakui secara maksimal," katanya.

Pihaknya juga berharap, organisasi IAWP ini bisa mendorong di negara-negara yang belum menerapkan persamaan gender terhadap peran wanita, agar dapat didorong untuk mengenali dan melaksanakan persamaan gender.

"Sehingga wanita tidak hanya menjadi supporting element atau elemen pendukung, tapi juga menjadi titik pusat yang bisa memberikan peran penting dalam seluruh aspek kehidupan bermasyarakat," jelasnya.

Mendagri Tito sebagai keynote speaker dalam kegiatan itu menilai, tema kegiatan sangat tepat bagi peran polisi, lebih khusus polisi wanita (polwan), yakni 'Woman at the Center Stage of Policing'.

"Tema ini sangat tepat mengenai peran polisi wanita pada pusat panggung pemolisian, tapi saya menambahkan pion, artinya jangan hanya bergerak sampai dengan ke titik panggung pemolisian tapi banyak polisi wanita di negara lain yang bermain di pinggir atau menjadi pendukung saja, sekarang mereka harus naik ke tengah panggung berdiri memegang peranan penting di panggung pemolisian," jelasnya.

Peran polisi sangat penting dalam kehidupan masyarakat dan sangat menentukan, untuk menjaga ketertiban, keamanan, penegakan hukum, perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat.

"Ini merupakan tugas yang yang luas dan sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, kemampuan untuk membuktikan polisi wanita adalah penting, ini menjadi bukti juga agar polisi wanitabisa menjadi pendorong, agar peran wanita untuk persamaan gender itu menjadi meningkat juga, terutama di negara-negara yang gender equalitynya belum begitu kelihatan," katanya. (*)

