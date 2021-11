NULL Via KONTAN.CO.ID

Wow, Mobil Bekas Nissan X-Trail Cuma Rp 80 Jutaan, Miliki Produknya Sekarang

POS-KUPANG.COM- Kabar Gembira untuk kamu para kolektor mobil bekas yang selama ini mengincar mobil Nissan X-Trail.

Harga mobil bekas Nissan X-Trail per awal November 2021 terjun bebas.

Berdasarkandata yang yang dihimpun dari Pricelist Gridoto, harga mobil bekas Nissan X-Trail 2.5 St A/T tahun 2008 hanya Rp 83 juta.

Ada juga model lain produksi tahun yang sama.

Nissan X-Trail New Model, tipe 2.0 ST M/T cuma Rp 100 Juta.

Sementara untuk harga New Model 2.5 XT A/T lansiran 2008 harganya Rp 105 Juta.

Jika ingin yang lebih muda lagi, adalah All New X-Trail 2.0 A/T lansiran 2014.

Yang bisa dibawa pulang setelah membayarnya dengan dana seharga Rp 180 juta.

Berdasar dari data di kanal pricelist GridOto.com, X-Trail termahal adalah tipe All New 2.5 A/T Extremer lansiran 2015 seharga Rp 200 juta.

Lebih lanjut, berikut daftar harga Nissan X-Trail yang dirangkum dari kanal Pricelist GridOto.com:

Nissan X-trail

Tipe Tahun Harga 2.5 St A/T 2008 Rp 83 juta 2.0 ST M/T 2008 Rp 100 juta 2.5 XT A/T 2008 Rp 105 juta All New X-Trail 2.0 A/T 2014 Rp 180 juta All New 2.5 A/T 2015 Rp 200 juta

