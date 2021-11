Showcase Persembahan Indonesia di Dubai Expo 2020 sebagai Land of Diversity kepada Dunia

Laporan Wartawan POS KUPANG.COM, Gerardus Manyella

POS KUPANG.COM, DUMAI -Terdapat tiga sektor utama yang ditonjolkan dari Indonesia dalam Dubai Expo tahun 2020 yaitu perdagangan, investasi, dan pariwisata.

Sebagai rangkaian terakhir dalam kerangka kunjungan kerja Presiden RI Joko Widodo ke Persatuan Emirat Arab (PEA), Presiden Jokowi beserta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto dan sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju telah menghadiri acara National Day Indonesia pada pameran Dubai Expo 2020 tanggal 4 November 2021.

National Day Indonesia tersebut mengusung tema capaian dan kemajuan Indonesia serta profil Indonesia di segala bidang, terutama di sektor ekonomi, sosial dan budaya yang beragam atau diversitas.

"Indonesia the Land of Majesty, tanah yang kaya akan alam dan budaya. Indonesia the Land of Opportunity yang akan terus membuka peluang dan kesempatan baru. Indonesia the Land of Innovation yang akan terus berinovasi untuk generasi yang akan datang. Inilah kami, 'Indonesia, the Land of Diversity'," kata Presiden Jokowi dalam sambutannya.

National Day Indonesia dalam Dubai Expo 2020 menyuguhkan pementasan seni dan budaya Indonesia serta penayangan video di layar besar - Dome yang diinisiasi dan dipersembahkan oleh anak bangsa. Dalam video tersebut telah diluncurkan program Spice Up the World sebagai bagian dari promosi dan diplomasi kuliner Indonesia ke dunia.

Kegiatan Cultural Show tersebut dihadiri oleh ribuan pengunjung Dubai Expo 2020 dan juga Diaspora Indonesia yang tinggal di wilayah Dubai dan sekitarnya.

Hadir bersama Presiden Jokowi dan Menteri Airlangga yaitu Putra Mahkota, Abu Dhabi yang merupakan Wakil Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata PEA Y.M. Mohammed Bin Zayed Al Nahyan dan jajaran kabinet terkait PEA/Dubai.

Acara Cultural Showtersebut diawali dengan flag raising ceremony National Day Indonesia di Dubai Expo 2020.

Sebelum acara kegiatan Cultural Show yang dipusatkan di kawasan Al Wasl di lokasi Dubai Expo 2020 berlangsung, Presiden Jokowi dan Menko Airlangga beserta jajaran telah melakukan pertemuan Wakil Presiden dan Perdana Menteri UAE/Ruler of Dubai Y.M. Sheikh Mohammed bin Rasid Al Maktoum, dan menghadiri acara Indonesia-UAE Investment Forum/Business Forum.

Dalam keterangan yang diterima Pos Kupang, Sabtu (6/11/2021), Presiden beserta rombongan juga menyaksikan pertukaran sejumlah kesepakatan kerjasama bilateral, government to government maupun business to business, di Hotel Jumeirah Al-Qasr a.l perjanjian kerjasama antara Bank Sentral kedua negara, kerjasama sertifikasi untuk pelatihan personel pelaut, kerjasama investasi, kerjasama penghindaran pajak berganda, kerjasama kesehatan (saling pengakuan sertifikat Vaksinasi dan PCR), kerjasama kredit ekspor, renewable energy, pengembangan infrastruktur pelabuhan, penerbangan, refinery migas, telekomunikasi, farmasi dan kerjasama antar Sovereign Wealth Fund kedua negara dalam rangka investasi di beberapa sektor strategis seperti infrastruktur.

Dalam pertemuan Presiden Jokowi dengan Ruler of Dubai dan jajarannya, kedua pihak sepakat mendorong upaya percepatan penyelesaian perundingan Indonesia-United Arab Emirates Comprehensive Economic Partnership Agreement (IUAE-CEPA) dalam rangka meningkatkan kerjasama perdagangan dan investasi kedua negara.

"Presiden Jokowi kembali menggarisbawahi bahwa transformasi ekonomi Indonesia melalui pembaruan kebijakan melalui Undang-Undang Cipta Kerja akan memudahkan para pelaku bisnis PEA untuk berinvestasi di Indonesia dan untuk itu mengajak para pelaku usaha untuk menanamkan modalnya di Indonesia antara lain di bidang renewable energy, infrastruktur, pariwisata dan ketahanan pangan," jelas Menko Airlangga.

Selain itu, keberadaan Paviliun Indonesia di Dubai Expo diharapkan Presiden Jokowi dapat memfasilitasi pertemuan para pelaku usaha kedua negara, dilanjutkan dengan kunjungan delegasi bisnis PEA ke Indonesia, seiring dengan semakin membaiknya kondisi Covid-19 di tanah air. Indonesia juga berkeinginan untuk dapat belajar lebih banyak dari Dubai pada upayanya dalam pengembangan dan penerapan clean energy dan mendorong kerjasama yang lebih erat di bidang energi bersih, terutama dalam kaitan dengan rencana pembangunan Ibu Kota Negara yang baru dimana Presiden mengajak PEA untuk meningkatkan kerjasama energi hijau dan ramah lingkungan.

Turut hadir mendampingi Presiden Jokowi dan Menko Airlangga pada kunjungan ke Dubai yakni Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Perdagangan M. Lutfi, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Duta Besar Republik Indonesia untuk PEA Husin Bagis serta Ketua Umum KADIN Indonesia, Arsjad Rasjid.(*)