4 Pilihan Mobil Bekas Honda Brio Murah Meriah di Awal November 2021 Harga Mulai 70 Jutaan

POS-KUPANG.COM-- Sampai dengan akhir pekan pertama bulan November 2021, sejumlah brand otomotif ternama masih menawarkan mobil bekas murah.

Salah satu tawaran itu datang dari pasar mobil bekas Honda.

Produk otomotif asal negeri Sakura ini menawarkankan harga yang cukup miiring untuk mobil bekas salah satu produknya, Honda Brio dengan harga terendah di awal November 2021.

Ada 4 pilihan mobil bekas Honda Brio untuk kamu yang sedang mencari mobil bekas berkualitas.

Berdasarkan catatan di kanal Pricelist GridOto.com, Honda Brio bisa didapatkan di pasar mobil bekas.

Dengan banderol harga termurah senilai Rp 71 juta untuk tipe Satya A M/T tahun 2012.

Sedangkan untuk tahun diatasnya yakni 2013 banderol harganya berada di angka Rp 87 juta dengan varian 1.2 S M/T.

menurut data, untuk harga bekas termahalnya, ada pada All New Brio Satya RS A/T lansiran 2019 dengan harga Rp 158 juta.

Berikut 4 pilihan mobil bekas Honda Brio dirangkum dari kanal pricelist GridOto.com:

Tipe Tahun Harga Satya A M/T 2012 Rp 71 juta 1.2 S M/T 2013 Rp 87 juta 1.2 E A/T 2014 Rp 100 juta All New Brio RS A/T 2019 Rp 158 juta

