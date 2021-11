Arema FC vs Persebaya : Kapten Singo Edan Pastikan Pemain Kalahkan Bajol Ijo, Daftar Nama Pemain 

POS KUPANG.COM - Derby Jatim super bergengsi akan tersaji dalam pertandingan pekan ke sebelas Liga 1 2021 antara Arema FC Vs Persebaya Surabaya di Stadion Manahan Solo, Sabtu (6/11/2021) besok.

Pertandingan besok menjadi salah satu laga paling ditunggu-tunggu pecinta sepak bola tanah air, sebab dua tim memiliki sejarah rivalitas yang cukup panjang.

Tak ingin mengulang hasil kalah seperti di dua laga pertemuan terakhir dengan Persebaya, yakni kalah 2-4 saat Piala Gubernur Jatim di Blitar pada 18 Februari 2020 dan kalah 1-4 di Liga 1 Stadion Batakan, Balikpapan12 Desember 2019, kapten Arema FC Johan Ahmat Farizi berjanji akan berjuang untuk mengalahkan Persebaya.

"Untuk pertandingan besok, kami akan berjuang meraih tiga poin. Pokoknya untuk besok kami akan fokus meraih kemenangan," kata Johan Alfarizi, Jumat (5/11/2021).

Sementara itu, Pelatih Arema FC Eduardo Almeida menilai besok merupakan salah satu pertandingan terpenting timnya karena sarat gengsi.

"Kami akan melakoni laga derby. Ini adalah pertandingan yang penting bagi semua orang. Namun kami hanya ingin fokus kepada permainan di lapangan saja. Kami akan melakukan apa pun untuk mendapat tiga poin," ujar Eduardo Almeida.

Berikut Head to head Arema FC vs Persebaya Surabaya 1992-2020. Main sebanyak 33, skor 16-11, seri 6, gol 38-35.

18/02/2020 Persebaya Surabaya vs Arema FC 4-2 (Piala Gubernur Jatim di Blitar)

12/12/2019 Persebaya Surabaya vs Arema FC 4-1 (Liga 1)

15/08/2019 Arema FC vs Persebaya Surabaya 4-0 (Liga 1)

12/04/2019 Arema FC vs Persebaya Surabaya 2-0 (PP)

09/04/2019 Persebaya Surabaya vs Arema FC 2-2 (PP)

06/10/2018 Arema FC vs Persebaya Surabaya 1-0 (Liga 1)

06/05/2018 Persebaya Surabaya vs Arema FC 1-0 (Liga 1)

02/03/2018 Persebaya Surabaya vs Arema FC 0-2 (Piala Gubernur Kaltim di Samarinda)

25/01/2015 Arema FC vs Persebaya Surabaya 1-0 (Semifinal SCM Cup di Palembang)

24/12/2013 Persebaya Surabaya vs Arema FC 0-1 (Piala Gubernur Jatim di Surabaya)

28/12/2012 Arema FC vs Persebaya Surabaya 1-0 (Piala Gubernur Jatim Grup 1 di Malang)

27/11/2011 Persebaya Surabaya vs Arema FC 2-1 (Uji coba di Surabaya)

21/02/2010 Arema FC vs Persebaya Surabaya 1-0 (ISL)

16/01/2010 Persebaya Surabaya vs Arema FC 2-0 (ISL)

30/12/2007 Persebaya Surabaya vs Arema FC 1-1 (Ligina-Divisi Utama)

13/02/2007 Arema FC vs Persebaya Surabaya 2-1 (Ligina-Divisi Utama)

04/09/2006 Persebaya Surabaya vs Arema FC 0-0 (Piala Indonesia)

01/09/2006 Arema FC vs Persebaya Surabaya 1-0 (Piala Indonesia)

22/12/2002 Arema FC vs Persebaya Surabaya 1-2 (Piala Gubernur Jatim di Sidoarjo)

08/07/2001 Arema FC vs Persebaya Surabaya 1-0 (Ligina-Divisi Utama)

18/01/2001 Persebaya Surabaya vs Arema FC 1-0 (Ligina-Divisi Utama)

10/05/2000 Arema FC vs Persebaya Surabaya 1-0 (Ligina-Divisi Utama)

19/03/2000 Persebaya Surabaya vs Arema FC 1-0 (Ligina-Divisi Utama)

12/04/1998 Arema FC vs Persebaya Surabaya 0-0 (Ligina-Divisi Utama)

16/11/1997 Persebaya Surabaya vs Arema FC 0-0 (Ligina-Divisi Utama)

26/03/1997 Persebaya Surabaya vs Arema FC 6-1 (Ligina-Divisi Utama)

19/02/1997 Arema FC vs Persebaya Surabaya 1-1 (Ligina-Divisi Utama)

1995/1996 Arema FC vs Persebaya Surabaya 3-0 (Ligina-Divisi Utama)

1995/1996 Persebaya Surabaya vs Arema FC 3-0 (Ligina-Divisi Utama)

30/04/1995 Persebaya Surabaya vs Arema FC 3-2 (Ligina-Divisi Utama)

29/03/1995 Arema FC vs Persebaya Surabaya 1-0 (Ligina-Divisi Utama)

25/10/1992 Persebaya Surabaya vs Arema FC 1-2 (Piala Utama di Makassar)

29/08/1992 Arema FC vs Persebaya Surabaya 2-0 (Uji coba HUT Arema di Malang).(myu)

