Daftar Tokoh Muslim Indonesia Paling Berpengaruh di Dunia 2022, Jokowi, Prabowo, Ada Gubernur Jatim

POS-KUPANG.COM – Nama Presiden Joko Widodo (Jokowi) masuk dalam jajaran tokoh muslim paling berpengaruh tahun 2022 di seluruh dunia.

Situs The Muslim 500, meliris kurasi tahunannya yang menyoroti tokoh-tokoh musim di seluruh dunia.

Dalam rilis terbarunya, ada sejumlah tokoh dari Indonesia dalam jajaran The Muslim 500: The World's 500 Most Influential Muslims 2022.

Berdasarkan data yang diunduh dalam laman Themuslim500.com diketahui Presiden Jokowi berhasil menempati posisi ke-13 dari 50 besar tokoh paling berpengaruh di dunia. Adapun 450 tokoh lainnya, diurutkan berdasarkan bidang masing-masing, seperti politik, seni, sastra, ilmu pengetahuan, pengaruh ajaran, bahkan mantan teroris.

Selain Jokowi, ini tokoh muslim paling berpengaruh 2022 dari Indonesia:

Said Aqil Siradj

Selain Jokowi, ada nama Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj di posisi ke-19.

Said Aqil Siradj adalah pemimpin organisasi Muslim independen terbesar di Indonesia dan organisasi Islam paling berpengaruh di dunia, yakni Nahdlatul Ulama (NU).

Dengan basis keanggotaan yang menjangkau pedesaan, NU membedakan dirinya dari organisasi Islam lain di Indonesia. NU memoposisikan dirinya sebagai organisasi Islam tradisional, dengan menekankan pendidikan dan keterlibatan politik berdasarkan prinsip-prinsip Islam.

NU telah memberikan kontribusi kepada masyarakat di bidang pembangunan pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan.