Bukfos Legend Gelar Friendly Match U-35 di Kupang. Inilah Jadwal Mainnya

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Owner SSB Bali United Kristal Kupang, David Fulbertus lewat Komunitas Bukfos Legend menggelar Friendly Match U-35. Friendly Match U-35 yang digelar dengan format liga ini diikuti delapan tim.

David Fulbertus yang dihubungi beberapa waktu lalu mengatakan, Friendly Match U-35 ini diikuti komunitas sepakbola dalam Kota Kupang dan sekitarnya yang selama ini menyewa lapangan Bufos.

"Selama ini mereka sewa untuk bermain bola. Kami kemudian berpikir, apa salahnya kalau kita akomodir mereka dalam sebuah event. Formatnya liga, namun tetap fun karena pemain harus berusia di atas 35 tahun. Jadi ini sebenarnya, event senang-senang, sama seperti biasanya mereka sewa lapangan untuk main," kata David Fulbertus.

Ketua Panitia, Saleh Abdullah Sagran, S.Ip mengatakan, delapan tim yang ikut dalam Friendly Match U-35 adalah, MasGibol, Rantau FC, Persibo, The Jack, Sikumana Legend, Bukfos Legend, Roma Joker dan Bhayangkara.

"Pertemuan teknis sudah kami laksanakan. Semua tim sepakat untuk bermain dan menyukseskan event sepakbola fun ini," kata Saleh Sagran.

Menurut Saleh, pertandingan akan digelar setiap Sabtu dan Minggu selama tujuh pekan. "Formatnya liga. Semua tim saling ketemu, dan poin tertinggi akan keluar sebagai juara," kata Saleh.

Adapun jadwal pertandingan pekan pertama, yakni :

Sabtu 6 Oktober 2021

Pukul 15.00 Wita, Mas Gibol vs Rantau FC

Pukul 16.30 Wita, Persikabo vs Roma Joker

Minggu 7 Oktober 2021

Pukul 15.00 Wita, Sikumana Legend vs Bukfos Legend

Pukul 16.30 Wita, Bhayangkara vs The Jack

"Semua tim diharapkan memperhatikan jadwal yang ada. Ada konsekuensi kalau terlambat," kata Saleh. **