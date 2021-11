3 Tokoh Muslim Indonesia Ini Masuk Daftar 50 Tokoh Muslim Paling Berpengaruh di Dunia 2022, Siapa?

3 Tokoh Indonesia Ini Masuk Daftar 50 Tokoh Muslim Paling Berpengaruh di Dunia 2022, Siapa?

POS-KUPANG.COM, JAKARTA- The Royal Islamic Strategic Studies Centre, kembali merilis The Muslim 500: The World's Most Influential Muslim tahun 2022.

Tiga tokoh muslin Indonesia ini masuk dalam daftar 50 tokoh muslim paling berpengaruh di dunia di tahun 2022.

Mereka adalah Presiden Joko Widodo, Professor KH Said Aqil Siradj, dan Habib Luthfi bin Yahya

Dilansir dari situs www.themuslim500.com, Presiden Jokowi menduduki urutan ke-13.

Sedangkan Professor KH Said Aqil Siradj di urutan ke-19.

Dan, Habib Luthfi bin Yahya yang merupakan Ketua Forum Sufi Internasional, Indonesia menduduki urutan ke-32.

Sementara urutan pertama tokoh muslim paling berpengaruh di dunia tahun 2022 ditempati Emir asal Qatar, Emir Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani.

Presiden Turki, Recep Erdogan yang pada edisi tahun 2021 menduduki urutam pertama bergeser ke urutan ke-4.

Dalam daftar tersebut juga terdapat nama pesepakbola asal Mesir, Mohamed Salah yang berada di posisi 41.