Al Ghazali Bakal Menikah, Mantan Kekasih Desy Ratnasari, Irwan Mussry Siapkan Pesta di Luar Negeri

POS-KUPANG.COM - Kabar bahagia datang dari keluarga Irwan Mussry & Maia Estianty.

Pasalnya anak sambungnya, Al Ghazali berencana akan menikah di usianya yang masih muda.

Serius menjalin hubungan dengan kekasihnya, Al ingin melangkah ke jenjang yang lebih serius.

Rencana pernikahan pun sudah diungkap oleh keduanya saat bertemu dengan Maia Estianty.

Ternyata hal tersebut juga didengar oleh suami Maia Estianty yang juga berstatus sebagai ayah sambung Al Ghazali, Irwan Mussry.

Pengusahan sukses tersebut turut mengungkapkan rasa bahagianya atas rencana pernikahan putra sambungnya.

Tak hanya itu saja, Irwan Mussry pun mengungkapkan ingin merayakan pesta pernikahan Al Ghazali dan Alyssa Daguise.

Bahkan mantan kekasih, Desy Ratnasari Irwan Mussry berujar bakal menggelar pesta pernikahan untuk putra sambungnya tersebut di luar negeri.

Hal itu disampaikan dalam video yang diunggah di kanal YouTube MAIA ALELDUL TV, Senin (1/11/2021).

"Are they great? Look at them both," ujar Irwan Mussry.

