Swiss-Belhotel International Tingkatkan Eksistensi dengan Take Over Swiss-Belcourt Kupang

POS-KUPANG.COM, JAKARTA -- Swiss-Belhotel International meluncurkan brand Swiss-Belcourt pertamanya di Indonesia dengan rebranding Swiss-Belcourt Kupang, Nusa Tenggara Timur pada tanggal 29 Oktober 2021.

Hotel bintang 3 yang terletak di tepi pantai ini memiliki pemandangan matahari terbenam yang indah di teluk Kupang, serta terletak tidak jauh dari kawasan bisnis lokal dan lokasi wisata.

Swiss-Belcourt Kupang menawarkan akomodasi yang nyaman, elegan, dan menawan dengan standar pelayanan internasional bagi para wisatawan dan pelancong bisnis.

Emmanuel Guillard, Swiss-Belhotel International Senior Vice President of Operations and Development for Indonesia, mengatakan, “Kami sangat antusias memperkenalkan brand Swiss-belcourt pertama kami di Indonesia. Dengan peralihan nama hotel ini menjadi Swiss-Belcourt Kupang, telah mewakili keberadaan Swiss-Belhotel International di Nusa Tenggara Timur. Seperti properti brand kami yang lain, hotel ini juga akan menyediakan kualitas pelayanan berstandar internasional. Swiss-Belhotel International telah memperkuat posisinya di Indonesia dan tetap berkomitmen untuk memperluas portofolio kami di Indonesia."

Gavin M. Faull, Swiss- Belhotel International Chairman, and President juga berkomentar, "Swiss- Belhotel International menyambut Swiss-Belcourt Kupang dalam portofolio hotel kami yang terus berkembang. Saya sangat senang bahwa adanya pengambilalihan ini telah menambah brand kami ke pasar Indonesia. Seiring dengan pertumbuhan dan permintaan pasar, Swiss-Belhotel International telah mengembangkan enam belas merek mulai dari hotel dan resor mewah berbintang 5 hingga hotel budget, untuk mengakomodasi permintaan yang terus meningkat dari semua pengunjung".

Swiss- Belcourt Kupang adalah hotel dengan harga terjangkau memiliki 98 kamar stylish yang terbagi dalam tiga kategori: kamar deluxe dengan pemandangan kota atau laut dan kamar suite yang luas.

Setiap kamar menyediakan semua fasilitas berkualitas yang diharapkan dan fasilitas selama menginap tanpa beban.

Swiss-Bistro santapan baru sepanjang hari menawarkan suasana bersantap santai dengan pilihan tempat duduk indoor-outdoor yang menghadap ke laut dan bersebelahan dengan bar dimana para tamu dapat menikmati berbagai koleksi minuman kami sambil menikmati matahari terbenam.

Selain itu, dua ruang pertemuan multifungsi adalah tempat yang sempurna untuk acara skala menengah dan acara perusahaan, dan fasilitas pijat.

