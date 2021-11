Son Of Ocean Jadi Juara Turnamen Mobile Legends Bang-bang Esport Indonesia Sumba Timur Season 1

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Ryan Nong

POS-KUPANG.COM, WAINGAPU -- Tim Son of Ocean(SO2) asal Sumba Timur akhirnya keluar sebagai juara dalam turnamen Mobile Legends Bang-Bang Esport Indonesia Sumba Timur Season 1 tahun 2021.

Pada partai puncak yang berlangsung di D’Santuy Cafe Waingapu, Sabtu, 30 Oktober 2021 malam, Tim Son of Ocean berhasil mengandaskan Captain Morgan(CM) Hage dalam pertandingan best of five (BO5) dengan skor 3-2.

Captain Morgan sendiri merupakan tim yang berasal dari Kota Kupang.

Pertandingan final berlangsung menegangkan karena pada match pertama dan kedua SO2 berhasil unggul. Pada match ketiga dan keempat giliran CM Hage berhasil menyusul sehingga skor menjadi 2-2 dan pertandingan harus dilanjutkan dalam match kelima.

Pada match kelima masing-masing tim bermain dengan sangat hati-hati antara menyerang dan bertahan dan SO2 berhasil menghancurkan turret terakhir dari CM Hage pada menit ke-20 dengan skor eliminasi hero 21-22.

Pada hari yang sama juga dilangsungkan pertandingan memperebutkan juara 3 antara Lucu-lucu Gaming dengan Psychopath Neon. Dalam pertandingan itu, Lucu-lucu Gaming keluar sebagai pemenang.

Ketua Umum ESI Sumba Timur, Florianus Paulus Ngera berharap turnamen tersebut membawa dampak positif bagi perkembangan Esport di Sumba Timur secara khusus dan NTT pada umumnya. Hal ini dimaksudkan agar para atlet dengan bakat luar biasa di bidang Esport bisa mendapat perhatian untuk mengembangkan bakatnya.

Ia juga mengucapkan selamat kepada SO2 yang telah menjuarai turnamen di season 1 dan juga kepada semua tim yang sudah terlibat bahkan bagi tim-tim yang tidak mendapatkan slot saat pendaftaran karena banyaknya tim yang ingin terlibat dalam kegiatan ini.

“ Selamat untuk kita semua karena hari ini yang juara bukan saja tim yang tembus ke final tapi kita semua adalah juaranya," ungkapnya.