Live SCTV, Ini Jadwal Liga Champions Pekan Ini, Liverpool Vs ATM, PSG, Ac Milan, PSG dan MU

POS-KUPANG.COM – Simak jadwal Liga Champions (UCL) via Siaran Langsung SCTV yang digelar pekan ini mulai Selasa (2/11/2021) malam hingga Jumat (5/11/2021) dini hari WIB. Ada Malmo Vs Chelsea, Atalanta vs Manchester United, Real Madrid Vs Shakhtar Donetsk, AC Milan vs FC Porto, Liverpool vs Atletico Madrid dan Manchester City vs Club Brugge.

Sejumlah pertandingan menarik Liga Champion akan tayang di SCTV dan Live Streaming Champions TV di Vidio.com, mulai dari Malmo Vs Chelsea, Real Madrid Vs Shakhtar Donetsk, Liverpool vs Atletico Madrid dan banyak lainnya.

Sebelum duel bigmatch di Jadwal Liga Champions via Siaran Langsung SCTV yakni Liverpool vs Atletico Madrid dan AC Milan vs FC Porto ada juga laga Manchester City vs Club Brugge dan RB Leipzig vs PSG.

Selain pertandingan itu, ada laga-laga menarik Liga Champions lainnya lain seperti Malmo Vs Chelsea, Real Madrid Vs Shakhtar Donetsk, Liverpool vs Atletico Madrid dan banyak lainnya yang kemungkinan tidak tayang di SCTV tapi bisa ditonton lewat Live Streaming TV Online Vidio.com ( Live Streaming Champions TV ).

Baca juga: Siaran Langsung Liga Champions SCTV, MU vs Atalanta, Club Brugge vs ManCity, Atletico vs Liverpool

Setelah tampil habis habisa di liga domistik, sejumlah klub eropa kembali akan berjibaku di gelaran Liga Champions.

Laga pekan ini juga bisa menjadi penentu bagi beebrapa klub. Sebab jika meraih kemenangan bukan tidak mungkin sudah bisa menggenggam tiket lolos ke babak 16.

Mengingat perolehan poin yang mereka kumpulkan sudah tidak bisa dikejar lagi oleh pesainnya yang berada di bawah.

Dua klub yang paling berpeluang lolos ke 16 besar yakni Bayern Munchen dan Juventus.

Klub asal Italia dan Jerman ini sudah memuncaki klasemen Grup E dan H setelah menyapu bersih tiga kemenangan.

Hanya butuh satu kemenangan lagi tiket ke babk selanjjtnya sudah bisa diraih.