Daebak, BTS Dapat Sertifikasi Triple Platinum dari Amerika Serikat untuk Lagu Dynamite, ARMY Bangga

POS-KUPANG.COM - BTS kembali menorehkan prestasi mereka di industri musik global.

Baru-baru ini Recording Industry Association of America (RIAA) menetapkan sertifikat triple platinum untuk 1 single BTS, sertifikat 1 platinum dan 1 gold untuk album, dan 1 sertifikat gold untuk single BTS yang lain.

BTS tampaknya selalu berhasil merilis karya-karya yang mampu dinikmati banyak pendengar di seluruh belahan dunia.

Tak ayal jika BTS mendapatkan begitu banyak penghargaan dari lagu-lagu mereka.

Baca juga: Video Teaser Seasons Greetings 2022 Dirilis, Penampilan Member BTS Jadi Sorotan, ARMY Intip yuk

Seperti yang baru-baru ini ditetapkan oleh RIAA untuk 2 single dan 1 album berjudul 'Dynamite', 'Life Goes On', dan album 'BE'.

Melansir Soompi.com, Selasa (2/11/2021) BTS berhasil menerima sertifikat triple platinum lewat lagu 'Dynamite' yang berarti bahwa sebuah lagu telah terjual 3 juta copy semenjak perilisannya.

Sedangkan untuk sertifikasi platinum dan gold berhasil diraih BTS lewat album BE, dan satu sertifikat gold lagi untuk lagu 'Life Goes On'.

Sertifikasi platinum menandakan bahwa artis bersangkutan telah menjual minimal 1 juta copy lagu, sedangkan gold berarti 0,5 juta lagu.

Baca juga: ARMY Kecewa, Merchandise Resmi BTS Kaset Butter Jadi Penyebab, Ada Apa?

Sertifikasi triple platinum adalah penghargaan pertama kalinya untuk BTS.

Di sisi lain BTS juga berhasil mendapatkan total 600 juta penonton di Youtube untuk video klip lagu 'Butter'.

Ini menandakan bahwa sudah ada 11 video klip BTS yang telah ditonton lebih dari 600 juta kali, yakni “DNA,” “Fire,” “Fake Love,” “MIC Drop (Steve Aoki Remix),” “IDOL,” “Dope,” “Boy With Luv,” “Blood Sweat & Tears,” “Save Me,” dan “Dynamite".