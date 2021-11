ARMY Makin Bangga, BTS Jadi Idol K-Pop Terpopuler Edisi Oktober 2021 Kalahkan BLACKPINK dan EXO

POS KUPANG.COM -- Para penggemar grup boyband, BTS semakin bangga dan sumrigah lantaran idoala mereka asal Korea itu bisa mengalahkan BLACKPINK dan Aespa sebagai Idol Kpop terpopuler

Bahkan, grup yang dianggap pesaing berat BTS oleh para penggemar masing-masin, EXO hanya berada di urutan ke 9

Kini pencapaian boyband Bangtan Boys (BTS) di bulan ini menjadikan mereka sebagai idol K-Pop terpopuler edisi Oktober 2021.

Selain BTS, ada Aespa yang menduduki peringkat kedua dan BLACKPINK di posisi ketiga. Dua girlband ini juga meraih pencapaian yang luar biasa di bulan ini.

Dilansir dari Soompi, Minggu (31/10/2021), The Korean Business Research Institute (Institut Penelitian Bisnis Korea) mengumumkan peringkat reputasi brand terpopuler untuk kategori idol K-Pop.

Hasil dari peringkat reputasi brand setiap idol K-Pop tersebut bersaing untuk meraih predikat terpopuler selama Oktober 2021.

Peringkat ini ditentukan melalui analisis partisipasi konsumen, liputan media, interaksi, dan indeks kesadaran masyarakat dari berbagai grup idola, menggunakan data yang dikumpulkan dari 30 September hingga 29 Oktober 2021.

BTS menduduki puncak daftar bulan ini dengan indeks reputasi merek 6.927.239.

Frasa peringkat tinggi dalam analisis kata kunci grup termasuk "konser," "militer," dan "ARMY," sementara istilah terkait peringkat tertinggi mereka termasuk “recognize,” “collaborate,” and “sing passionately.” Analisis positif-negatif BTS juga mengungkapkan skor reaksi positif 68,20 persen.

Aespa menempati peringkat kedua dengan indeks reputasi merek 5.122.971, sementara BLACKPINK berada di posisi ketiga dengan total skor 4.352.159.

Selanjutnya ada NCT dan SEVENTEEN melengkapi lima besar untuk edisi Oktober 2021 di tempat keempat dan kelima.

Berikut 10 besar idol K-Pop terpopuler selama Oktober 2021:

1.BTS

2. aespa

3. BLACKPINK

4. NCT

5. SEVENTEEN

6. TWICE

7. Lovelyz

8. Oh My Girl

9. EXO

10. STAYC

