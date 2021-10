Turnamen BeTA-Kristal Cup U-15 Siap Digelar

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Turnamen sepakbola BeTA-Kristal Cup U-15 siap digelar di Lapangan Akademi Bintang Timur Atambua. Panitia telah melakukan meeting manager dan undian di Aula Akademi Bintang Timur Atambua, Selasa 26 Oktober 2021.

Dalam pertemuan yang dipandu Muchlis Lapitonung, sepuluh klub siap bertarung di turnamen ini. Rinciannya, empat tim dari Kota Kupang, yakni Kristal FC, Tunas Muda, Sikumana Putra dan Dinamit FC. TTS mengirim Perss SoE U-15, TTU mengirim SBB Kefa sedangkan Kabupaten Belu diwakili Bintang Timur Atambua A, Bintang Timur Atambua B, Persab Belu U- 15 dan Persela FC Desa Lasiolat.

Dari hasil drawing, sepuluh tim ini terbagi dalam dua grup. Grup A terdiri dari Tunas Muda, Perss SoE, Persap Belu, Bintang Timur Atambua B dan Kristal FC.

Grup B, yakni Persela Desa Lasiolat, Sikumana Putra, SBB Kefamenanu, Dinamit FC dan Bintang Timur Atambua B.

"Sesuai regulasi, juara dan runner-up tiap grup akan langsung lolos ke babak semifinal. Pertandingan yang digelar ini dipimpin wasit dari PSSI yang berlisensi," kata Muchlis Lapitonung.

Sesuai jadwal, pertandingan akan mulai berlangsung, Rabu 26 Oktober 2021. Pertandingan pagi hari mempertemukan, Tunas Muda vs Perss SoE, Persela vs Sikumana Putra dan SBB Kefamenanu vs Dinamit FC.

Pada sore hari akan dilangsungkan pertandingan antara Persap Belu vs Bintang Timur Atambua B dan Tunas Muda vs Kristal FC.

"Sesuai rencana, Bupati Belu, Agustinus Taolin. Kami harapkan semua tim dapat bertanding dengan tetap menjunjung tinggi semangat sportivitas," kata Sekretaris Askab PSSI Belu, Joao Leki.

Dia mengatakan, turnamen ini digagas oleh Pendiri Akademi Bintang Timur Atambua, Fary Francis dan Pendiri Kristal FC, David Fulbertus. **