Bupati Langoday: Kita Jadikan Lembata Lembah Sukacita

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Ricko Wawo

POS-KUPANG.COM, LEWOLEBA-"Komitmen kita hari ini adalah satu tahun ke depan kita "Zero Stunting". Kenapa harus "Zero Stunting", karena segala sesuatu paling sehat itu datang dari Timur, dan dari Timur itu satu-satunya adalah dari Lembata, "Healthiest From The East", kata Bupati Lembata, Thomas Ola Langoday mengawali sambutannya, pada kegiatan Rembuk Stunting, di aula Hotel Anisa, Kamis (21/10/2021).

"Lalu apa yang paling sehat dari Lembata? Tanya Thomas Ola kepada peserta yang hadir.

Dia kemudian menjelaskan, manusia yang paling sehat itu ada di Lembata, tidak ada di tempat lain. Manusia yang paling cerdas itu ada di Lembata, manusia yang paling pintar itu ada di Lembata, dan manusia itu dimulai dari bayi balita.

Untuk itu menurutnya, mempersiapkan seorang remaja putri menjadi seorang ibu adalah hal yang sangat penting karena dari merekalah lahir bayi Lembata yang pintar, cerdas dan higienis. Remaja putri harus dipersiapkan sedini mungkin melalui posyandu remaja. Tanpa hal ini maka cita - cita untuk merubah Lembata dari lembah dukacita menjadi lembah sukacita akan sia - sia.

Kepada Bappelitbangda dan Dinas Kesehatan Kabupaten Lembata, Bupati Langoday mengarahkan agar segera membuat roadmap menuju "zero stunting."

"Dengan adanya Roadmap, kinerja kita akan terukur. Kerja kita bisa dipantau dari waktu ke waktu. Supaya kita mengikuti perkembangan satu tahun ke depan, apakah jumlah stuntingnya menurun ataukah malah bertambah, apakah benar gizinya meningkat agar komitmen kita Zero Stunting itu terlaksana dengan baik," ungkapnya. (*)

