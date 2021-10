Tingkatkan Kesehatan dan Kebugaran Tubuh, Polres Mabar Gelar TKJ

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Gecio Viana

POS-KUPANG.COM, LABUAN BAJO - Dalam rangka meningkatkan kesehatan dan kebugaran jasmani personil, Polres Manggarai Barat (Mabar), menggelar Tes Kesamaptaan Jasmani (TKJ) Berkala di Lapangan Apel Mapolres Mabar, Labuan Bajo, Jumat 22 Oktober 2021.

Tes Kesamaptaan Jasmani Berkala Semester II Tahun Angggaran 2021 ini diikuti oleh seluruh personil Polres Manggarai Barat yang dilaksanakan sejak tanggal 21–22 Oktober 2021 mulai dari Brigadir hingga Perwira dengan tetap menerapkan Protokol Kesehatan ketat di setiap kegiatannya.

Sebelum mengikuti kegiatan, seluruh peserta Kesamaptaan Jasmani ini wajib melakukan pemeriksaan kesehatan sesuai Protokol Kesehatan terlebih dahulu oleh personil Urkes Polres Manggarai Barat.

Tahap–tahapan tes Kesamaptaan Jasmani ini terdiri dari lari 12 menit, push up, sit up, pull up, dan shuttle run (lari Angka 8).

Hal ini tentunya untuk mengetahui sejauh mana kemampuan fisik setiap personil Polri dan menjadi tolak ukur kekuatannya setiap enam bulan sekali.

Kapolres Manggarai Barat, AKBP Bambang Hari Wibowo, S.I.K., M.Si. melalui Kabag SDM Polres Mabar Kompol Sahidin Suna mengatakan, kegiatan ini salah satu faktor pendukung pengembangan karier personil Polri antara lain persyaratan untuk mengikuti, Sespima, Sekolah Inspektur Polisi (SIP), dan Sekolah Alih Golongan (SAG).

Kegiatan ini juga bertujuan untuk mengukur sejauh mana kemampuan fisik personil Polri untuk selalu siap dalam melaksanakan tugas kedepannya.

"Diharapkan dengan diselenggarakannya tes kesamaptaan jasmani ini dapat meningkatkan kemampuan personel secara periode setiap enam bulan sekali, sehingga bisa menjaga stabilitas kesehatan fisik personel," katanya.

Kompol Sahidin Suna juga mengatakan, Tes Kesamaptaan Jasmani di lingkungan Polri tersebut merupakan salah satu kewajiban yang harus dijalani oleh setiap anggota Polri dalam rangka memenuhi kriteria penilaian 13 komponen bagi personel polri.

"Kesamaptaan jasmani ini merupakan kewajiban untuk memenuhi 13 komponen kriteria penilaian bagi setiap personel Polri," ungkap Kabag SDM.

"Dengan kondisi jasmani yang sehat pada masing–masing personil, tentu berdampak baik dalam melaksanakan tugas melayani masyarakat. Terlebih disaat pandemi Covid-19 ini, baik sekali untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran serta imun tubuh anggota sehingga dapat menunjang pelaksanaan tugas dengan baik sebagaimana tugas pokok Polri sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat," tutupnya.(*)

