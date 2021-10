Wabup Belu Puji Terobosan Polres Belu Gelar Vaksinasi Covid-19 untuk Masyarakat

Laporan Reporter Pos-Kupang.Com, Teni Jenahas

POS-KUPANG. COM, ATAMBUA - Gerai Vaksin Presisi Polres Belu menggelar vaksin in the night atau malam hari untuk masyarakat Kabupaten Belu, Sabtu 16 Oktober 2021.

Kegiatan vaksin malam hari untuk mendukung pemerintah mempercepat vaksin di Kabupaten Belu.

Vaksin yang dimulai pukul 17.00 Wita itu mendapat antusias dari masyarakat. Sejak dimulai, masyarakat dari berbagai kelompok memenuhi gerai Vaksin Presisi Polres Belu, tepatnya di lapangan basket, area lapangan umum Atambua.

Kegiatan Vaksinasi covid-19 yang diberikan secara gratis itu mendapat perhatian dari Wakil Bupati Belu, Drs. Aloysius Haleserens, MM. Wabup Belu yang langsung pantau lokasi malam itu memberikan apresiasi kepada Polres Belu.

"Ini keren sekali. Saya atas nama pemerintah Kabupaten Belu, menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas inisiatifnya dari pak Kapolres Belu dan jajarannya", puji Wabu Belu.

Kata dia, vaksinasi di malam hari tentunya mengakomodasi warga yang tidak bisa meninggalkan kegiatan atau pekerjaannya pada pagi dan siang hari.

Terobosan tersebut bisa menjadi contoh bagi kabupaten dan kota lainnya sebagai langkah percepatan vaksinasi di daerahnya masing-masing.

Dengan perluasan jam pelayanan vaksinasi seperti ini, pemerintah semakin optimis, target vaksinasi di Kabupaten Belu akan tercapai dalam waktu dekat. Dengan demikian, upaya percepatan herd immunity bagi masyarakat bisa terwujud.

Didampingi Kapolres Belu, AKBP Yosep Krisbiyanto, S.I.K, Wakil Bupati Belu yang datang bersama istri, memantau proses vaksinasi mulai dari pendaftaran dan pendataan, screening kesehatan, dan vaksinasi.