Nekamese Group Beri Apresiasi Bagi Atlet Kempo NTT

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Nekamese Grup menyiapkan hadiah tes kesehatan gratis bagi para atlet Kempo NTT yang berprestasi di PON XX Papua 2021.

Tes kesehatan gratis berlangsung selama satu tahun, juga berlaku bagi orang tua para atlet. Tidak itu saja, para atlet juga diberikan hadiahmenginap gratis di Guest House Nekamese.

Manager Marketing and Sales Nekamese Grup Kupang, Serena Francis mengatakan, atlet peraih medali emas dan perak, perunggu bersama keluarga akan makan bersama di Resto Dapur Nekamese Penfui, Kota Kupang.

Sedangkan untuk pemeriksaan kesehatan gratis berlaku satu tahun di Klinik Neka Sehat untuk atlet peraih medali emas dan perak selama 1 tahun, sedangkan untuk atlet peraih perunggu selama 6 bulan.

“Atlet peraih medali emas menginap menginap dua hari satu malam all facilities family room, atlet Menginap dua hari satu malam all facilities duluxe rooom dan atlet peraih medali perunggu menginap dua hari dan satu malam all facilities standart room,” ujarnya lewat keterangan tertulis, Rabu (13/10).

Adapun Guest House Nekamese terletak di Vila Kampung Nekamese, Desa Oemasi, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang diresmikan oleh Gubernur NTT Viktor Laiskodat pada 30 November 2019.

Guest Houese merupakan hotel pertama di Pulau Timor yang menyuguhkan panorama khas pegunungan yang memesona milik Fary Djemy Francis.

Ketua Pengprov Perkemi NTT, Esthon Foenay di Jayapura, Papua, Kami 14 Oktober 2021, mengatakan, bonus tersebut merupakan penghargaan atau apresiasi kepada para atlet. Dia mengucapkan terima kasih kepada Nekamese Group atas apresiasi ini.

“Terima kasih kepada Nekamese Group atas apresiasi ini. Atas nama atlet, pelatih dan pengurus, kami ucapkan terima kasih,” kata Esthon. **