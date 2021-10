Info Sport PON XX : Attet Renang Mutiara Akui Alam Papua Sangat Indah

POS KUPANG.COM - Satu diantara atlet renang asal Provinsi Jawa timur (Jatim), Mutiara (19), mengaku pemandangan alam di Papua sangat indah.

"Alam Papua itu sangat indah, saya sangat senang disini," kata wanita asal Jawa timur itu kepada Tribun-Papua.com, di Veneu Aquatik, Kampung Harapan, Kabupaten Jayapura, Papua, Selasa (12/10/2021).

Tidak hanya itu, menurut Mutiara, masyarakat Papua juga sangat ramah terhadap para kontingen PON XX.

"Mereka (masyarakat) suka bergaual kepada kita para kontingen PON yang ada disini," ujarnya.

Mutiara berharap, event-event besar seperti PON ini bisa terus dilaksanakan di Papua, agar dirinya kembali berkunjung ke provinsi paling timur Indonesia ini.

"Kalau saya balik nanti, pasti saya sangat rindu dengan Papua, pokoknya Papua, Is The Best," pungkasnya. (*)

