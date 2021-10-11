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Update Kode Redeem FF Hari Ini 11 Oktober 2021, Cara Meredeem Kode Free Fire
Kode redeem ff yang dimaksud adalah kode redeem free fire hari ini Senin 11 Okotober 2021
POS-KUPANG.COM - Pecinta game Free Fire, apakah Kamu sudah menggunakan kode redeem Free Fire hari ini Senin 11 Oktober 2021?
Buruan yuk untuk klaim kode redeem FF Hari ini, agar jangan sampai kadaluarsa karena setiap kode memiliki jangka waktu tersendiri.
Kode redeem FF memiliki 12 karakter ya, jangan terkecoh karena kode redeem ff merupakan kombinasi dari angka dan huruf
Di bawah ini ada kumpulan kode redeem Free Fire terbaru untuk Senin, 11 Oktober2021 dan cara klaim kode tersebut.
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Dalam Free Fire, gamers bisa klaim kode redeem melalui laman reward.ff.garena.com/en.
Dalam laman tersebut, gamers diminta untuk memperhatikan batas waktu penggunaan kode redeem.
Seperti diketahui, kode redeem memiliki batas waktu untuk diklaim.
Apabila kode hangus, gamers tidak dapat melakukan klaim.
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Selain itu, gamers dijelaskan mengenai klaim kode redeem terdiri dari 12 karakter.
Dua belas karakter tersebut terdiri dari kombinasi angka dan huruf.
A. Kode redeem Free Fire
Pada laman Ginx.tv, terdapat beberapa kode redeem terbaru untuk Senin, (11/10/2021) yang bisa diklaim oleh para gamers, di antaranya:
- FFMCLJESSCR7
- JX5NQCM7U5CH
- WJK4KX7MQTK6
- VDVCTHUMTEYK
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- FGYTGVCDRTYJ
- FF9M2GF14CBF
- FFMC5GZ8S3JC
- FFMC LJES SCR7
- ECSMH8ZK763Q
- FFBCZD9RDP44
- F2AYSAH5CCQH
- FFPLNZUWMALS
- FFPLFMSJDKEL
- SARG886AV5GR
- FFMCF8XLVNKC
- JDFGBHJKIUYT
- B6IYCTNH4PV3
- R9UVPEYJOXZX
- YXY3EGTLHGJX
- FFMC2SJLKXSB
- TJ57OSSDN5AP
- B6IYCTNH4PV3
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- 4ST1ZTBE2RP9 - Street Boy Bundle
- B6IYCTNH4PV3 - AUG Cyber BountyHunter
- FF8MBDXPVCB1 - Reward not known
- 3IBBMSL7AK8G -Age of Gold bundle
- XUW3FNK7AV8N - x2 Custom Room Cards
- H28UZG5ATK2R - Reward not known
- TJ57OSSDN5AP -x3 Diamond Royale Vouchers
- R9UVPEYJOXZX - Reward not known
- W0JJAFV3TU5E -UMP Wilderness Hunter
- ESX24ADSGM4K - Reward not known
- XLMMVSBNV6YC - x2 Winterlands Weapon Loot Crate
- WOJJAFV3TU5E - Shimmy Emote
- LH3DHG87XU5U - Coins
- PACJJTUA29UU - Coins
- YXY3EGTLHGJX - Cupid Scar (7 Days)
- 3IBBMSL7AK8G - The Age of Gold Bundle (7d)
- R9UVPEYJOXZX - x3 Weapon Royale Voucher
- XUW3FNK7AV8N - x2 Custom Room Cards
- TJ57OSSDN5AP - x3 Diamond Royale Vouchers
- WLSGJXS5KFYR - AWM Duke Swallowtail (7 Days)
- B6IYCTNH4PV3 - AUG Cyber Bounty Hunter (7 Days)
- 4ST1ZTBE2RP9 - Street Boy Bundle (7 Days)
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*) Disclaimer : Sebagai informasi, beberapa kode redeem memiliki batas waktu untuk digunakan dan diklaim.
Oleh karena itu, mungkin tidak semua kode redeem bisa digunakan oleh gamers.
B. Hal yang harus diperhatikan
Dikutip dari reward.ff.garena.com/en, berikut penjelasan tentang hal yang harus diperhatikan oleh para gamers, di antaranya:
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1. Saat klaim kode redeem, dalam kode tersebut terdapat 12 karakter.
dua belas karakter tersebut terdiri dari kombinasi angka dan huruf.
2. Hadiah item akan ditampilkan di tab (vault) pada lobi game, berlian, atau emas akan ditambahkan secara otomatis pada dompet akun.
3. Gamers harus memperhatikan tanggal hangus atau kadaluwarsa pada kode redeem sebelum klaim.
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4. Jika gamers mengalami masalah, bisa langsung menghubungi layanan pelanggan.
5. Gamers tidak bisa klaim hadiah menggunakan akun tamu atau guest.
6. Selain itu, gamers bisa bind ke akun VK atau Facebook untuk memperoleh hadiah yang sudah tersedia.
C. Cara klaim Kode Redeem
Dilansir pockettactics, berikut beberapa cara klaim kode redeem, yakni:
1. Buka laman resmi penukaran kode redeem reward.ff.garena.com/en;
2. Login dengan akun yang tersedia;
3. Gamers bisa menggunakan Facebook, Twitter, Google VK, atu Huawei;
4. Lalu, gamers dapat input kode redeem tersebut;
6. Kemudian, hadiah akan secara otomatis masuk ke inbox game Free Fire milik gamers.
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Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Redeem Free Fire Senin, 11 Oktober 2021, Disertai Cara klaim AUG Cyber Bounty Hunter, Kode
Editor: Arif Tio Buqi Abdulah
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