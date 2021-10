Provinsi NTT Jadi HATN Ke-11 & WED 2021

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Ray Rebon

POS-KUPANG.COM | KUPANG-- Provinsi NTT pada tahun 2021 mendapat kesempatan menjadi tuan rumah acara Hari Ayam dan Telur Nasional ( HATN) yang jatuh pada 15 Oktober 2021.

Tema HATN Tahun 2021 adalah "Ayam dan Telur Tingkatkan Imunitas dan Kesehatan"

Berdasarkan rilis yang diperoleh kedia ini, Sabtu, 9 Oktober 2021, sebagian masyarakat Indonesia belum menyadari bahwa telur dan daging ayam adalah sumber protein yang sangat murah dan berkualitas. Dibandingkan harga rokok, maka harga sebutir telur itu kurang lebih sama dengan sebatang rokok.

Namun berdasarkan data asosiasi perunggasan, konsumsi telur masyarakat Indonesia hanya 130 butir per orang per tahun (sebelum pandemi), sedangkan konsumsi rokok masyarakat Indonesia mencapai lebih dari 1.300 batang per orang per tahun.

Masyarakat Indonesia rata-rata hanya mengkonsumsi 3 butir telur seminggu, tapi bersedia membeli rokok rata-rata sehari 3 batang rokok.

Ini adalah kondisi yang memprihatinkan dan perlu kita ubah.

Banyak orang takut makan telur karena takut kolesterol tapi tidak takut merokok yang jelas-jelas ada peringatan bahwa rokok itu berbahaya bagi kesehatan jantung, paru-paru, ibu hamil dan sebagainya.

Data OECD menunjukan pendapatan per kapita masyarakat Indonesia di atas Pilipina dan Vietnam, namun konsumsi daging ayam masyarakat Indonesia kalah dengan dua negara tersebut.

Berdasarkan fakta di atas kita bisa simpulkan bahwa konsumsi daging ayam dan telur yang masih rendah itu bukan semata-mata karena daya beli masyarakat melainkan karena pola belanja masyarakat yang tidak berorientasi prioritas pada kesehatan dan kecerdasan, serta kurangnya pemahaman gizi masyarakat.