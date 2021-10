Realisasi PAD Kabupaten Belu 35,29 Persen

Laporan Reporter POS KUPANG. COM, Teni Jenahas

POS KUPANG. COM, ATAMBUA--Sampai dengan Agustus 2021, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Belu sebesar 39,3 M lebih dari target 111,4 M atau realisasi 35,29 persen.

Salah satu sumber PAD adalah pajak daerah yang ditargetkan 29,4 M lebih, realisasi baru 9,3 M lebih atau 31,88 persen. Pajak hotel dan restoran merupakan bagian dari pajak daerah dikelolah oleh Badan Pendapatan Daerah.

Dua sumber pendapatan daerah ini sedang dioptimalkan oleh pemerintah mengingat sumber pajak lainnya seperti galian C kurang diandalkan lagi di masa pandemi Covid-19.

Kepala Badan Pendapatan Kabupaten Belu, Marsianus Loe ketika dikonfirmasi Pos Kupang. Com, Jumat 8 Oktober 2021 menjelaskan, pandemi Covid-19 telah memberikan dampak penurunan pendapatan asli daerah dari sumber pajak daerah.

Sesuai pengalaman tahun-tahun sebelumnya, kata Marsi, sumber PAD dari pos pajak galian C yang selalu diandalkan. Namun karena Covid-19, banyak kegiatan pembangunan fisik yang berkaitan dengan galian C tidak dilaksanakan. Tentu hal ini berpengaruh pada pajak galian C menurun.

Menurut Marsi, sumber PAD yang masih bisa diharapkan adalah pajak hotel dan restoran. Sumber ini yang dioptimalkan oleh pemerintah agar bisa membangun Kabupaten Belu.

Sesuai data dari Bapenda Kabupaten Belu keadaan 30 September 2021, pajak hotel tahun 2021 ditargetkan Rp 230 juta lebih, realisasi Rp 109, 9 juta lebih atau 47,63 persen.

Sedangkan pajak restoran ditargetkan Rp 1,6 M, realisasi Rp 1,7 M lebih atau 104,07 persen.

Sesuai data Bapenda dalam lima tahun terakhir 2016-2020, realisasi pajak hotel dan restoran selalu melebihi target. Tahun 2020, pajak hotel ditargertkan Rp 110 juta, realisasi Rp 261 juta lebih (237, 77 persen). Pajak Restoran ditargetkan 1,8 M, realisasi 3 M lebih (164, 88 persen).

Kata Marsi, dengan diberlakukan sistem online pajak hotel dan restoran diharapkan bisa meningkatkan PAD dari dua sekor ini.

Marsi menyampaikan terima kasih kepada wajib pajak di Kabupaten Belu yang bergotong royong membangun Belu dengan cara taat membayar pajak. (*)

