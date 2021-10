Rumah Tangga Shandy Aulia dengan David Herbowo Dikabarkan Retak, Sang Artis Ingin Cerai

POS KUPANG.COM -- Rumah tangga Shandy Aulia dan David Herbowo kini dikabarkan sedang bermasalah

Isu keretaan itu pun muncul bahan Shandi Aulia dikabarkan akan bercerai

Padahal, pasangan ini baru punya anak setelah sekian lama menanti kehadiran sang buah hati

Kini Rumah tangga Shandy Aulia dan David Herbowo dikabarkan runtuh.

Hal ini diketahui dari perubahan status biodatan instagram masing-masing.

Perceraian ini diperkuat dengan postingan seorang sahabat Shandy yang semakin menegaskan jika sang artis hendak bercerai.

Shandy Aulia melahirkan anak pertamanya pada Rabu (12/2/2020). (Instagram/shandyaulia)

Sahabat sekaligus manajer Shandy tersebut ialah Paula Rudolf.

Ia memposting foto kebersamaannya dengan Shandy sembari bersulang.

Cheers for our friendship... you are you no matter the circumstances i am still one of person who will stand with you.."

"(Cheers untuk persahabatan kita... kamu adalah kamu bagaimanapun keadaannya aku tetap salah satu orang yang akan berdiri bersamamu)" tulis postingan sahabat Shandy.