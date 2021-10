Jadwal Lengkap Liga Champions 2021/2022 Live SCTV, Ini Klasemen Liga Champions Terbaru

POS-KUPANG.COM – Simak jadwal Liga Champions 2021/2022 Live SCTV dan klasemen Liga Champions 2021/2022, siaran langsung Liga Champions malam ini tidak ada.

Selain jadwal Liga Champions 2021/2022 Live SCTV dan klasemen Liga Champions 2021/2022, di mana siaran langsung Liga Champions malam ini tidak ada, link live streaming Liga Champions juga tersedia di akhir artikel.

Sejumlah pertandingan menarik Liga Champion akan tayang di SCTV dan Live Streaming Champions TV di Vidio.com, mulai dari FC Porto vs AC Milan, Manchester United vs Atalanta, Barcelona vs Dynamo Kyiv dan banyak lainnya.

Selain pertandingan itu, ada laga-laga menarik Liga Champions lainnya lain seperti FC Porto vs AC Milan, Manchester United vs Atalanta, PSG vs RB Leipzig dan banyak lainnya yang kemungkinan tidak tayang di SCTV tapi bisa ditonton lewat Live Streaming TV Online Vidio.com ( Live Streaming Champions TV).

Baca juga: Sosok Pelatih Tertua Liga Champions Sebut Lionel Messi Hanya Berjalan di Lapangan saat di Barcelona

Duel Grup A antara Club Brugge vs Manchester City, Selasa (19/10) mulai pukul 23.45 WIB jadi laga pembuka Liga Champions 2021/2022 pekan ketiga.

Usai duel itu, ada lanjutan partai PSG vs RB Leipzig pada Rabu (20/10) dini hari pukul 02.00 WIB.

Persaingan di Grup A hingga pekan kedua terbilang ketat.

Gelandang Villarreal Spanyol Daniel Parejo (kiri) bersaing dengan

Pasalnya, PSG memimpin di puncak klasemen dengan 4 poin, sementara Club Brugge selaku runner-up punya jumlah poin yang sama, hanya kalah selisih gol.

Manchester City duduk di tempat ketiga dengan 3 poin, sementara RB Leipzig berstatus juru kunci tanpa poin.