Dilraba Dilmurat: Bidadari Uyghur

POS-KUPANG.COM- Dilraba Dilmurat merupakan aktris papan atas Tiongkok kelahiran 3 Juni 1992. Dia disebut-sebut sebagai bidadari dari Uyghur. Dilraba lahir di Urumqi, Daerah Otonomi Uyghur, Xinjiang.

Kini sosoknya dikenal sebagai aktris, pembawa acara, penari, hingga model. Dilraba Dilmurat menyelesaikan pendidikannya di Akademi Teater Shanghai pada tahun 2013 dan lulus dengan gelar sarjana seni.

Perjalanan karier Dilraba dimulai dengan membintangi serial TV yang berjudul Anarhan (2013). Lalu pada tahun 2014 Dilraba mulai membintangi drama bergenre fantasi yang berjudul Backlight Love.

Sebagai aktris pendatang baru yang berasal dari suku Uyghur kala itu, karier Dilraba Dilmurat terbilang moncer. Ia telah mendapat banyak penghargaan di dunia akting sejak awal kariernya. Seperti pada tahun 2015 Dilraba memenangkan Penghargaan Aktris Baru Paling Populer di Upacara Opera Cina dalam drama romantis dengan judul Kara Lover.

Lalu pada tahun 2016 Dilraba kembali memenangkan Penghargaan Pendatang Baru Terbaik di Festival Film China-Inggris untuk komedi Pride and Prejudice.

Tak hanya itu, pada tahun selanjutnya Dilraba kembali memenangkan penghargaan dalam drama fantasinya yang berjudul Three Lives Three Worlds Ten Miles of Peach Blossom pada 2017 dalam Magnolia Award untuk nominasi Aktris Pendukung Terbaik.

Seiring dengan berjalannya waktu, karier Dilraba Dilmurat terus naik dengan penampilannya di variety show terkenal seperti Keep Running dan Spring Festival yang ditayangkan oleh CCTV.

Pada tahun 2021 ini Dilraba memerankan drama The Long Ballad sebagai Li Chang Ge atau bisa disebut juga dengan Princess Changge.

Drama yang disajikan ini merupakan kilas balik dari film Mulan. Di cerita ini Dilraba Dilmurat menjadi karakter utama sebagai seorang putri yang berasal dari Dinasti Tang. Li Chang Ge menyamar sebagai seorang pria yang memiliki tujuan untuk membalas kematian keluarganya. (dtc)

