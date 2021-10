Tissa Biani: Beri Kejutan

POS-KUPANG.COM- Pasangan selebritas Dul Jaelani dan Tissa Biani baru saja merayakan anniversary satu tahun pacaran. Kompak dengan pakaian serba putih, Dul Jaelani dan Tissa Biani merayakannya dengan makan malam romantis.

Rupanya usai keduanya makan malam bersama, Tissa Biani menyiapkan kejutan khusus yang dibuatnya di rumah Dul Jaelani. Momen perayaan dan kejutan itu diabadikan di kanal YouTube MAIA ALELDUL TV.

Tissa Biani tampak menutup mata Dul Jaelani dan membawanya ke arah kolam renang.

"Apa ini, apa ini? Kok jadi kamu yang surprise-in, " kata Dul berjalan sambil matanya tertutup tangan Tissa.

Tissa Biani mengatakan, ia ingin gantian memberi kejutan untuk Dul Jaelani. Dul lantas tampak tersenyum mengikuti keinginan Tissa, yakni berjalan ke arah kolam renang dengan mata tertutup.

Usai membuka mata, Dul Jaelani terkesan melihat kejutan yang diberikan Tissa Biani untuknya. Tissa menghias kolam renang dengan tulisan "HAPPY ANNIVERSARY" yang dihiasi dengan taburan bunga bewarna merah.

"Wow," kata Dul Jaelani usai membuka matanya.

Mereka kemudian berpelukan bersama. Dul mengatakan, kejutan yang dibuat Tissa sangat luar biasa. Ia bahkan mengaku tidak membaca gerak-gerik aneh dari Tissa Biani yang akan membuat kejutan ini.

"My lovely girl give me this amazing surprise that I can not read the gerik-gerik," kata Dul Jaelani sambil becanda. "So this is amazing," ujar Dul lagi.

Kemudian, Tissa Biani dan Dul Jaelani saling mengucapkan happy anniversary satu sama lain.

"Happy anniversary baby," kata Tissa Biani. "Happy anniversary," ujar Dul Jaelani menimpali. (Kompas.com)

