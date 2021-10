Syahrini Pamer Liburan di Hotel Mewah Milik Reino Barack di Bali, Syahrini Sangat Bahagia Gegara Ini

POS-KUPANG.COM – Nama artis Syahrini hingga kini masih sangat populer.

Kabar tentang penyanyi cantik Syahrini tentu selalu ditunggu-tunggu oleh penggemarnya.

Syahrini diketahui sedang berada di Pulau Dewata, Bali bersama sang suami, Reino Barack.

Istri Reino Barack ini tampak mengunggah momennya selama berlibur.

Dilansir dari Banjarmasinpost, Incess menunjukan suasana di Hotel Mandapa A Ritz- Carlton Reserve Bali yang juga menjadi sumber kekayaan Reino Barack.

Berlokasi di Jalan Kedewatan, Banjar Kedewatan, Ubud, Gianyar, Bali, Mandapa A Ritz-Carlton Reserve Bali merupakan salah satu Investasi Reino Barack di bidang property development.

Menurut Trip Advisor, hotel ini menyabet gelar Best Hotel In The World kedua terbaik di dunia dan pertama di Asia.

Nggak heran jika harga menginap per malamnya mulai dari Rp10 juta hingga belasan juta.

Syahrini lantas tak tahan untuk segera menikmati fasilitas yang ada di hotel ini.

Salah satunya spa kaki yang dipamerkannya dalam Instagram pribadi pada Jumat, (1/10/2021).