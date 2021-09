TIM Persipura Jayapura Bentrok Arema FC Rabu, 29 September 2021, Ikuti Jadwal Laga ke-5 Liga 1 2021

POS KUPANG.COM - PT Liga Indonesia Baru (LIB) selaku operator BRI Liga 1 Musim 2021/2022 telah merilis jadwal pertandingan untuk bulan September.

Diketahui, Persipura Jayapura akan melakoni empat laga dalam periode tersebut.

Para pemain Persipura saat menjalani latihan rutin jelang hadapi laga selanjutnya di kompetisi BRI Liga 1 musim 2020/2021. (Media Officer Persipura)



Diketahui, anak asuh Jacksen F Tiago mengalami kekalahan beruntun semenjak ditinggalkan Boaz Solossa.

Yang pertama kalah dari Persita Tangerang dengan skor 1-2 di laga perdana.

Kemudian, di laga kedua kalah 0-1 atas Persela Lamongan.

Meskipun, di laga ketiga mampu mendapatkan 1 poin dari laga imbang tanpa gol lawan Persija Jakarta.

Mampukah skuad Mutiara Hitam mendapatkan 3 poin pada laga keempat?

Berikut Tribun-Papua.com berikan jadwal lengkap pertandingan Mutiara Hitam selama bulan September.

Persela vs Persipura: Jumat (10/9/2021) kick off 17.15 WIT

Persipura vs Persija: Minggu (19/9/2021) kick off 22.30 WIT

Persiraja vs Persipura: Jumat (24/9/2021) kick off 17.15 WIT

Persipura vs Arema FC: Rabu (29/9/2021) kick off 20.15 WIT



Keseluruhan dari pertandingan tersebut disiarkan langsung oleh salah satu stasiun televisi.

Link pertandingan segera kami informasikan lebih lanjut.

Patut disaksikan bersama kelanjutan perjalanan dari Persipura Jayapura bulan September untuk mulai mengumpulkan poin demi poin pertandingan. (Tribun-Papua.com, Tyo Effendy)

