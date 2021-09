Pertamina Ajak Insan Pers Berpartisipasi dalam Anugerah Jurnalistik Pertamina 2021

POS-KUPANG.COM - Pertamina kembali hadirkan Anugerah Jurnalistik Pertamina (AJP) 2021 dengan mengusung tema “Energizing You”.

Tema kali ini juga telah ditetapkan menjadi tema komunikasi perusahaan tahun 2021 sejalan dengan langkah dan inovasi Pertamina untuk selalu memberikan energi dan mendorong kemajuan negeri.

“Pertamina mengajak insan pers di seluruh Indonesia, baik cetak, online, radio maupun elektronik untuk menghasilkan karya penuh energi dalam AJP 2021. Ajang ini juga terbuka untuk seluruh media lokal dan media nasional di seluruh wilayah operasi Pertamina untuk memberikan karya terbaiknya,” ujar Pjs Senior Vice President Corporate Communications & Investor Relations PT Pertamina (Persero), Fajriyah Usman dalam siaran pers yang diterima POS-KUPANG.COM Minggu 26 September 2021.

Dengan tema “Energizing You”, imbuh Fajriyah, Pertamina membuka peluang berbagai karya jurnalistik untuk mengangkat beragam informasi terkait Pertamina Go Green, Pertamina Go Global, Pertamina Go Digital, Pertamina Go Collaborative, Pertamina Go Productive & Efficient dan Pertamina Go Sustainable.

Fajriyah menambahkan, AJP 2021 mengkompetisikan 6 kategori yakni Kategori Media Cetak, Media Online, Kategori TV, Kategori Radio Foto Essay dan seputar pemberitaan terkait kegiatan CSR/Pemberdayaan Masyarakat.

Seluruh karya AJP 2021 akan diseleksi secara berjenjang mulai tingkat teritori atau tingkat daerah di seluruh Indonesia, hingga tingkat nasional untuk memperebutkan babak final dan grand final dengan beragam hadiah menarik dan total uang tunai hingga ratusan juta rupiah.

“Selain pemenang tingkat teritori dan nasional, Pertamina juga akan memberikan hadiah dan penghargaan untuk para jurnalis berpotensi untuk masing-masing kategori sehingga kesempatan menjadi pemenang semakin luas dan terbuka lebar,” imbuh Fajriyah.

Setiap peserta AJP 2021 bisa mengisi formulir pendaftaran yang telah disediakan sebagai bukti kepesertaan dengan mendownload formulir di website https://ptm.id/AJP2021 .

Karya yang didaftarkan haruslah berita positif, dan sudah pernah dipublikasikan atau disiarkan di media massa pada rentang waktu 1 November 2020 sampai dengan 31 Oktober 2021.

“Mengingat masih pandemi, seluruh proses seleksi hingga penjurian dan penganugerahan AJP 2021 akan dilakukan secara digital. Hal ini sebagai upaya mendukung pemerintah dalam mengatasi penyebaran Covid-19. Kami tunggu karya terbaik para jurnalis dan raih kesempatan meraih mimpi pada AJP 2021,” jelas Fajriyah.

