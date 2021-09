Pasca Kesepakatan AUKUS, Belum Ada Rencana bagi Duta Besar Perancis untuk Kembali ke Australia

POS-KUPANG.COM - Krisis diplomatik antara Australia dan Prancis tidak menunjukkan tanda-tanda membaik. Duta besar Perancis tetap berada di Paris dan pemimpin Perancis tidak menanggapi panggilan Perdana Menteri Australia.

Keheningan yang membekukan tetap ada antara Canberra dan Paris bahkan ketika Perancis dan Amerika Serikat terus bergerak dengan hati-hati kembali ke hubungan diplomatik yang normal.

Menteri Luar Negeri Perancis Jean-Yves Le Drian bertemu dengan Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken pada hari Kamis 23 September 2021, sehari setelah Presiden Perancis Emmanuel Macron setuju untuk mengirim duta besarnya kembali ke Washington minggu depan.

Utusan Perancis untuk AS Philippe Tienne dipanggil kembali ke Paris pada saat yang sama dengan rekannya di Canberra — tanda luar biasa kemarahan Paris atas pembatalan kontrak kapal selam senilai $90 miliar oleh Australia — tetapi tidak ada rencana segera untuk Duta Besar Perancis untuk Australia Jean -Pierre Thebault terbang ke Down Under (sebutan untuk Australia) dalam waktu dekat.

"Keputusan akan diambil oleh Presiden atas rekomendasi Menteri Luar Negeri, menyusul berbagai konsultasi internal yang terus berlangsung," kata Thibault.

Baca juga: Kapal Selam Nuklir Australia Dapat Menguji Titik Lemah China

Perdana Menteri Australia Scott Morrison mengakui pada Kamis pagi bahwa Macron, yang berbicara dengan Presiden AS Joe Biden pada hari Rabu atas permintaan pemimpin AS, masih belum menerima teleponnya.

"Kesempatan untuk menelepon belum," katanya.

"Tapi kami akan bersabar."

Mr Morrison pada hari Kamis bertemu dengan Perdana Menteri India Narendra Modi di Washington.