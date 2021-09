Coldplay Bakal Kolaborasi dengan BTS, ARMY Catat Jadwal Rilis My Universe, Video Dokumenter & Remix

Coldplay berkolaborasi dengan BTS dalam lagu My Universe untuk albumnya Music of the Spheres. Singel My Universe dirilis pada 24 September 2021 sedangkan Music of the Spheres pada 15 Oktober.

POS-KUPANG.COM - Peluncuran singel kolaborasi Coldplay dan BTS yang berjudul "My Universe" tinggal menghitung jam.

Lagu itu akan dirilis pada Jumat (24/9/2021) pukul 11.00 WIB.

Pada Rabu (22/9/2021), Coldplay merilis teaser lagu tersebut di akun Twitter-nya.

Baca juga: Penampilannya di Sidang Umum PBB Dipuji, Inilah Isi Pidato Member BTS

"And they said that we can't be together...," Coldplay mengutip sebaris lirik lagu tersebut.

Twit itu menyertai penggalan video lirik "My Universe".

"And they said that we can't be together because we came from different sides. You, you are my universe, and I just want to put you first," demikian lirik dari penggalan video tersebut.

Label tersebut mengunggah poster berisi tanggal-tanggal "penting" tersebut di Instagram Stories.

"Dua hari menjelang perilisan 'My Universe' oleh Coldplay x BTS -- dan kami tahu Coldplayers dan ARMY sudah tidak sabar seperti kami!," Parlophone Records menulis di Instagram Stories.

"Inilah tanggal-tanggal #MYUNIVERSE untuk agenda kalian," imbuh label tersebut.

BERITA BTS LAINNYA

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Coldplay x BTS Ungkap Jadwal Rilis My Universe, Video Dokumenter, dan Remix"