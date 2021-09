Butuh Keseriusan Menjaga Kedaulatan Indonesia di Laut Natuna Utara

Masuknya kapal-kapal China ke ZEE Indonesia baru-baru ini menyoroti perlunya Jakarta untuk serius dalam melindungi kedaulatannya.

POS-KUPANG.COM - Seminggu terakhir telah membawa berita tentang aktivitas kapal China di sekitar Kepulauan Natuna, khususnya keberadaan kapal perusak China Kunming 172 di dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia.

Menurut laporan media lokal, nelayan Indonesia melaporkan keberadaan kapal China dan kapal lainnya.

Hal itu terjadi setelah sebuah kapal survei China yang dikawal kapal China Coast Guard terlihat bulan lalu berlayar di perairan Laut Natuna Utara, sebagaimana pemerintah Indonesia menyebut perairan di sekitar kepulauan Natuna.

Mengingat survei Tiongkok terus mengintai di perairan sekitar Kepulauan Natuna, maka pemerintah Indonesia harus menyikapi keberadaan kapal Tiongkok di ZEE 200 mil lautnya dengan melakukan pendekatan melalui jalur diplomatik dan mengambil langkah konstruktif lainnya untuk melindungi kedaulatan negara, kepentingan nasional, termasuk keamanan warga negara Indonesia yang melakukan kegiatan ekonomi di ZEE Indonesia.

Di sekitar Kepulauan Natuna, Indonesia memiliki laut teritorial, zona tambahan, dan ZEE sesuai dengan United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS).

Menurut konvensi tersebut, Indonesia hanya memiliki kedaulatan atas perairan laut teritorial dan laut pedalaman yang ada di antara pulau-pulau tersebut.

Di bawah UNCLOS, laut teritorial terbentang 12 mil laut dari garis pantai, sedangkan zona tambahan (bersebelahan) meluas lebih jauh 12 mil laut.

ZEE, sementara itu, meluas lebih jauh 176 mil laut dari tepi zona tambahan - atau 200 mil laut dari garis pantai.