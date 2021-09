Lihat Jadwal Laga Pekan ke-4 Persipura Jayapura di Liga 1 2021, Mampukah Mutiara Hitam Curi 3 Poin?

POS KUPANG.COM - PT Liga Indonesia Baru (LIB) selaku operator BRI Liga 1 Musim 2021/2022 telah merilis jadwal pertandingan untuk bulan September.

Diketahui, Persipura Jayapura akan melakoni empat laga dalam periode tersebut.

Diketahui, anak asuh Jacksen F Tiago mengalami kekalahan beruntun semenjak ditinggalkan Boaz Solossa.

Yang pertama kalah dari Persita Tangerang dengan skor 1-2 di laga perdana.

Kemudian, di laga kedua kalah 0-1 atas Persela Lamongan.

Meskipun, di laga ketiga mampu mendapatkan 1 poin dari laga imbang tanpa gol lawan Persija Jakarta.

Mampukah skuad Mutiara Hitam mendapatkan 3 poin pada laga keempat?

Berikut Tribun-Papua.com berikan jadwal lengkap pertandingan Mutiara Hitam selama bulan September.

Persela vs Persipura: Jumat (10/9/2021) kick off 17.15 WIT

Persipura vs Persija: Minggu (19/9/2021) kick off 22.30 WIT

Persiraja vs Persipura: Jumat (24/9/2021) kick off 17.15 WIT

Persipura vs Arema FC: Rabu (29/9/2021) kick off 20.15 WIT*)

