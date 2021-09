Ini 50 UMKM yang Terllibatkan pada Gebyar PON XX Klaster Jayapura, PB Sudah Siapkan Fasilitas

POS KUPANG.COM - Sebanyak 50 pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menegah (UMKM) dilibatkan pada momentum Pekan Olahraga Nasional (PON) klaster Kabupaten Jayapura, Papua.

Hal itu tampak pada Gebyar PON XX Klaster Kabupaten Jayapura yang telah berlangsung pada Rabu (15/9/2021) lalu.

Demikian disampaikan Koordinator Sub Bidang Upacara pada Sub PB PON XX Klaster Kabupaten Jayapura Eqberth C. Kopeuw dalam rilis yang diterima Tribun-Papua.com,Sabtu (18/9/2021).

"Itu yang kami fasilitasi dan yang terlibat langsung di dalam, tetapi masih ada juga puluhan pelaku usaha yang melaksanakan kegiatan usahanya diluar panggung, mereka disiapkan oleh panitia," katanya.

Masyarakat menyambut baik penyelenggaraan kegiatan Gebyar Pekan Olahraga Nasional (PON) XX yang diselenggarakan di Kabupaten Jayapura.

Lanjut dia, meski diakui pelaksanaan kegiatan itu dalam suasana masa pandemi Covid-19. Namun, pemerintah yakin dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat, kegiatan berjalan aman dan lancar.

"Jadi yang terlibat itu, khusus yang di dalam kita sudah siapkan fasilitas pemeriksaan berupa rapid antigen dan juga tenaga medis untuk masyarakat yang belum vaksin sehingga langsung terlayani,"ujarnya.

Pemerintah Kabupaten Jayapura telah melaksanakan kegiatan Gebyar Pekan Olahraga Nasional di Pantai Kalkote, Distrik Sentani Timur.

Gebyar itu difasilitasi oleh PB Pon Papua dan akan diselenggarakan di 4 klaster penyelenggara PON, satu di antaranya Kabupaten Jayapura.

"Ini biayanya semua ditanggung oleh PB PON, ada 4 klaster yang melaksanakan kegiatan gebyar PON,"katanya.

Bupati Jayapura Mathius Awaitouw berharap penyelenggaraan PON di klaster Kabupaten Jayapura harus sukses.

Salah satu kesuksesan yang harus dicapai oleh penyelenggaraan kegiatan yakni sukses secara ekonomi.

"Salah satu tujuan dari kegiatan Pon ini adalah sukses secara ekonomi. Dengan keterlibatan masyarakat menjual hasil kuliner dan suvenir mereka, diharapkan bisa meningkatkan pendapatan ekonominya,"tambah dia.

