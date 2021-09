Ketua ASITA NTT : Dekatkan UKM di Setiap Destinasi Wisata

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Oby Lewanmeru

POS-KUPANG.COM, KUPANG -- "Untuk mendongkrak ekonomi kerakyatan atau ekonomi kreatif di sektor pariwisata, maka perlu ada upaya mendekatkan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di setiap destinasi wisata. Kelompok-kelompok UKM ini perlu difasilitasi sehingga terus berkembang seiring berkembangnya pariwisata,".

Hal ini disampaikan Ketua Association of The Indonesian Tours And Travel Agencies (ASITA) NTT, Abed Frans, Sabtu 18 September 2021.

Menurut Abed, pengembangan ekonomi kerakyatan harus diperhatikan dalam dunia pariwisata dan untuk mendongrak ekonomi kreatif ini dibutuhkan upaya yang nyata.

"Upaya itu, yakni mendekatkan UKM di setiap destinasi. Seperti pariwisata Labuan Bajo yang sudah menjadi pariwisata super premium, maka UMK juga jadi prioritas," kata Abed.

Dijelaskan, adanya UKM di setiap destinasi ini sangat mendukung lama tinggal wisatawan di obyek wisata atau lama tinggal wisatawan bisa sampai satu minggu.

Baca juga: Diduga Pelaku Prostitusi Online, Polda NTT Kembali Amankan Empat Muda Mudi Di Kota Kupang

"Kenapa saya katakan, perlu ada UKM di setiap destinasi, maksudnya aga wisatawan itu tidak datang ke obyek wisata lalu foto-foto kemudian upload dan pulang. Tapi saat di destinasi wisata ini wisatawan bisa membeli sesuatu seperti kuliner, kerajinan tangan (tenun ikat dan sebagainya," jelas Abed.

Dikatakan, destinasi wisata premium itu tentu dilengkapi dengan berbagai kebutuhan wisatawan selain akomodasi dan aksesibilitas.

"Pentingnya dari pariwisata itu adalah lama tinggal wisatawan. Jangan sampai wisatawan berkunjung hanya 3-4 malam saja, tetapi harus bisa satu minggu. Karena itu, salah satu yang perlu diperhatikan adalah kesiapan destinasi termasuk UKM," ujarnya.

Abed mengatakan, selain mendekatkan UKM pada destinasi, diperlukan juga perhatian pada wilayah-wilayah penyanggah destinasi wisata tersebut.