ARMY Bangga , Lagu BTS Masuk Daftar 500 Lagu Teraik Terbaik Sepanjang Masa Rolling Stone

POS KUPANG.COM -- Para ARMY atau fans grup Boyband asal Korea Selatan, BTS semakin bangga lantaran lagu grup idola masuk daftar 500 lagu terbaik sepanjang masa Billboard

Dikutip dari Soompi , Pada tanggal 15 September waktu setempat, majalah Amerika menerbitkan daftar baru dari apa yang dianggapnya sebagai "lagu terbaik yang pernah ada", yang mencakup puluhan tahun musik dan genre yang tak terhitung jumlahnya.

Untuk membuat ulang sepenuhnya daftar "Lagu Terhebat Sepanjang Masa" untuk pertama kalinya dalam 17 tahun, Rolling Stone mensurvei lebih dari 250 artis, musisi, dan produser, serta "tokoh dari industri musik dan kritikus serta jurnalis terkemuka.

” Setiap individu yang disurvei mengirimkan daftar peringkat dari 50 lagu teratas mereka, dan majalah itu “mentabulasikan hasilnya.”

Hit BTS 2020 "Dynamite" masuk daftar di No. 346, dengan Rolling Stone memuji lagu itu sebagai "momen penting dan menghancurkan hegemoni untuk grup Korea Selatan yang menaklukkan dunia.

Bakat vokal mereka yang saling terkait, dipimpin oleh Jungkook muda yang menonjol, mendominasi trek.”

Dikutip dari Soompi setelah total tiga minggu di No. 1, "The Chaos Chapter: FREEZE" TXT berada di peringkat ke-2 dalam minggu ke-15 di chart, memperpanjang rekornya sendiri sebagai album K-pop dengan charting terpanjang tahun 2021.

“The Chaos Chapter: FREEZE” juga memperpanjang rekornya sendiri di Billboard 200 minggu ini, di mana menjadi album K-pop pertama tahun 2021 yang menghabiskan 12 minggu di chart.

Sementara itu, BTS sekali lagi mendaratkan total tujuh album di 15 besar: "Map of the Soul: 7" bertahan di No. 3, diikuti oleh "BE" di No. 5, "BTS, The Best" di No. No. 6, “Love Yourself: Answer” di No. 7, “Map of the Soul: Persona” di No. 11, “Love Yourself: Her” di No. 14, dan “Skool Luv Affair” di No. 15.

“THE ALBUM” BLACKPINK naik ke No. 8 di minggu ke-49 di chart, sementara “NOEASY” Stray Kids tetap kuat di No. 9 di minggu ketiga.

Akhirnya, “Your Choice” SEVENTEEN kembali memasuki chart di No. 12 minggu ini.

Selamat untuk TXT, BTS, BLACKPINK, Stray Kids, dan SEVENTEEN!