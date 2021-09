Thomas Ola Keluarkan 70 Persen Masyarakat dari Ketertinggalan, Simak Optimisme Bupati Lembata

Laporan Reporter POS- KUPANG.COM, Oby Lewanmeru

POS-KUPANG.COM/KUPANG -- Bupati Lembata, Dr. Thomas Ola Langoday, S.W, M.Si fokus membawa keluar 70 persen masyarakat Lembata yang bermata pencaharian sebagai petani agar keluar dari ketertinggalan.

Thomas menyampaikan hal ini usai pengambilan janji jabatan dan pelantikan di Aula El Tari Kantor Gubernur NTT, Kamis 16 September 2021.

Thomas Ola dilantik bersama Drs. Nikodemus Rihi Heke, M. Si dan Yohanis Uly Kale, A. Md sebagai Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua. Ketiganya dilantik

oleh Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat atas nama Presiden RI.

Menurut Thomas, waktu untuk memimpin Lembata hanya beberapa bulan, sehingga dirinya tidak bisa berbuat banyak.

"Saya hanya fokus untuk membawa 70 persen masyarakat yang pekerjaan pokok petani ini agar keluar dari kungkungan ketertinggalan selama ini," kata Thomas.

Dijelaskan, saat ini dirinya ingin mengumumkan bahwa Healthis from the East artinya bahwa yang sehat itu ada di timur, yakni di Lembata.

"Hari ini saya mau umumkan bahwa Healthis from the East.

Saya kepingin ini pesan pak Gubernur NTT dan sudah saya sampaikan juga ke seluruh pimpinan OPD, bahwa sisa waktu yang terbatas ini saya tidak bisa berbuat banyak.

Karena itu, saya hanya akan fokus pada aspek-aspek tertentu saja.

Fokus saya adalah ingin membawa 70 persen masyarakat yang bermata pencaharian sebagai petani ini bisa keluar dari ketertinggalan," jelasnya.

Dikatakan, untuk mewujudkan fokus itu, maka yang pertama yakni menjadikan sorgum sebagai makanan sehat dari timur yaitu di Lembata.

"Kemudian soal minyak ikan atau omega 3 juga menjadi makanan yang sehat dari timur. Menjadikan daging dan susu kambing yang sehat dan menjadikan ikan-ikan sebagai makanan yang sehat . Semua itu ada di Lembata," katanya.

Terkait korupsi, Thomas mengakui, dirinya akan membangun zona integritas bebas korupsi.

"Saya tidak bisa korupsi, saya tidak mau korupsi dan saya tidak akan korupsi. Saya harus memulai dari diri saya sendiri," ujarnya. *)

