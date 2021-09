Penyandang Diabetes Wajib Tahu, Inilah Gejala Jika Diabetes Sudah Serang Mata

Pasalnya pada tahap awal kerusakan mata yang diakibatkan oleh diabetes umumnya tidak menunjukan gejala yang berarti.

Kerusakan mata pada penyandang diabetes baru terasa jika sudah tahap retinopati diabetik yang serius.

Dijelaskan pada laman p2ptm.kemkes.go.id (3/10/2018), bahwa retinopati diabetik adalah kondisi di mana kadar gula yang tinggi pada akhirnya mengakibatkan kerusakan pada pembuluh darah retina mata.

Kerusakan ini terjadi terutama di jaringan-jaringan yang sensitif terhadap cahaya.

Akibatnya penglihatan penyandang diabetes bisa terganggu, dan pada tahap lebih lanjut bisa menyebabkan kebutaan permanen.

Sementara itu dilansir dari laman National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases, terdapat tanda-tanda gejala diabetes sudah menyerang mata.

Berikut tanda-tanda kerusakan mata yang harus diwaspadai penyandang diabetes:

- Penglihatan kabur atau bergelombang

- Pandangan sering berubah-ubah, terkadang dari hari ke hari

- Terdapat area gelap atau kehilangan penglihatan