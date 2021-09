Taekwondoin Siap Harumkan Bumi Cenderawasih, Persiapan Tim Poomsae PON Papua 95 Persen

POS KUPANG.COM - Persiapan Tim Taekwondo kelas Poomsae menjelang PON XX Papua, Oktober mendatang sudah memasuki 95 persen.

Pelatih Kepala Tim Poomsae, Master Sulis mengatakan, dalam latihan anak-anaknya sudah matang.

"Persiapan kami sudah 95 persen, yang mana 5 persen itu yakni untuk pembinaan mental," kata Sulis Kepada Tribun-Papua.com di Jayapura, Rabu (15/9/2021).

Tim Poomsae Papua sudah melakukan uji coba selama tiga kali di luar Papua untuk mengasah kemampuan.

"Kami sudah lakukan try out di luar Papua dan uji coba sebanyak 3 kali, sehingga dari hasil try out ini bisa menjadi penopang anak-anak," jelasnya.

Menurutnya, dari segi akurasi, speed power, sudah mantap sehingga tinggal mental yang terus diasah.

Ia berharap di hari pelaksanaan PON XX nanti, Papua sudah mantap.

"Semoga anak-anak bisa menampilkan yang lebih, serta mental yang baik, sehingga pada saat pertandingan nanti kami tidak ada kendala," imbuhnya. (*)

