ARMY Bersiaplah, BTS Bakal Gelar Konser Online Permission to Dance On Stage, Catat Jadwalnya

POS-KUPANG.COM - BTS akan menggelar konser online Permission to Dance On Stage pada 24 Oktober mendatang.

Dilansir dari Soompi, Rabu (14/9/2021), konser utama tersebut bahkan telah diresmikan bersamaan dengan pengumuman tersebut.

Poster dihiasi dengan warna CD singel “Butter” yang berisi lagu terbaru mereka “Permission to Dance”.

Selain itu, poster juga tertulis informasi konser akan diadakan pada 24 Oktober 2021 pukul 18.30 KST atau 20.30 WIB.

Baca juga: ARMY Wajib Tahu, Inilah 10 Episode RUN BTS yang Paling Lucu, Nonton Yuk!

Big Hit Music akan menginformasikan pemberitahuan lebih lanjut mengenai pemesanan tiket untuk konser online tersebut.

Adapun, Permission to Dance On Stage adalah konser pertama BTS sejak konser online mereka Map of The Soul ON:E yang disiarkan langsung pada Oktober 20201

Konser BTS Map of The Soul ON:E yang berlangsung dua hari menarik hampir satu juta penonton dari 191 wilayah di seluruh dunia.

Sementara itu, pada April 2021, BTS harus membatalkan tur dunia Map of The Soul Tour mereka karena pandemi Covid-19.

Baca juga: Tak Disangka, Pemimpin Negara Dunia Juga Fans Berat BTS, Siapa Saja?

BERITA BTS LAINNYA

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "BTS akan Gelar Konser Online Permission to Dance On Stage Oktober Mendatang"