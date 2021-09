Festival Kelimutu Sandiaga Uno Sapa Warga Ende Pakai Pantun Nuabosi

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Oris Goti

POS-KUPANG.COM, ENDE - Pemerintah Kabupaten Ende menggandeng Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ( Kemenparekraf) kembali menggelar Festival Danau Kelimutu dan Kelimutu Expo, Rabu 15 September 2021.

Rangkaian kegiatan dilaksanakan terbatas dengan menerapkan protokol kesehatan. Hadir dari pihak Kemenparekraf, Sekretaris Deputi Produk Wisata Dan Penyelenggaraan Kegiatan Kementerian Pariwisata dan Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Edy Wardoyo.

Sementara itu, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno berhalangan hadir. Namun, Mantan wakil Gubernur DKI Jakarta meluangkan waktunya menyapa warga Kabupaten Ende secara daring.

Sandi menegaskan, pariwisata tidak bisa dipisahkan dari alam dan budaya.

Menurutnya, Kabupaten Ende memiliki kekayaan seni budaya, alam dan sejarahnya sangat memungkinkan untuk menjadi tujuan wisata yang menarik bagi wisatawan domestik maupun mancanegara.

"Saya sudah beberapa kali ke Ende. Selain Ende merupakan Kota Pancasila, Ende jug mempunyai destinasi wisata bertaraf internasional yakni danau Kelimutu, danau tiga warna," ungkapnya.

Sandi berharap kekayaan pariwisata budaya alam dan sejarah ini bisa meningkatkan ekonomi masyarakat dan membuka lapangan kerja seluas - luasnya.

Ia juga mengapresiasi festival Kelimutu sebagai sebuah terobosan membangkitkan industri pariwisata dan ekonomi masyarakat di tengah pandemi Covid-19.

"Mari bangkit di saat sulit agar mampu menang melawan Covid. Together, yes we can do it," ujar Sandi menyemangati.