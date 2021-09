Liga Futsal Perdana di Flores Bergulir di Ende, Supriyadin : Ingin Gairah Futsal Hidup Kembali

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Oris Goti

POS-KUPANG.COM, ENDE - Liga I Futsal Ende, di Kabupaten Ende, Flores, Nusa Tenggara Timur 2021, mulai bergulir, setelah sempat beberapa kali tertunda.

Bergulirnya liga Futsal perdana di Flores ini disambut antusias para pecinta Futsal, khususnya di Kabupaten Ende. Sebanyak 40 klub terlibat dalam liga ini.

Sayangnya, penonton tidak bisa menyaksikan langsung pertandingan, mengingat pandemi Covid-19 belum berakhir.

Perlu diingat, panitia penyelanggara menyiarkan langsung setiap pertandingan melalui you tube. Penonton bisa mengaksesnya di chanel you tube maiziru from sky.

Liga Futsal Ende resmi bergulir Sabtu 11 September 2022 di Lapangan Futsal Tanjung, Kelurahan Tanjung Kecamatan Ende Selatan.

Laga perdana mempertemukan ATM Mautapada vs Endenesia Energi FC dan dimenangkan oleh ATM Mautapaga.

Sebelum laga, dilaksanakan seremoni pembuka, dihadiri oleh Bupati Ende Djafar Achmad, diwakili oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga M. Sharul.

Sharul dalam kesempatan itu melakukan tendangan perdana, tanda dimulainya Liga Futsal Ende.

Bupati Djafar Achmad, melalui sambutan tertulis yang dibacakan M. Sharul, mengapresiasi Asosiasi Futsal Kabupaten Ende, inisiator liga Futsal tersebut.