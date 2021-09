BTS , TXT , Stray Kids Hingga BLACKPINK Dominasi Pertingkat Tinggi Album Dunia Billboard

POS KUPANG.COM -- Grup-grup Idol Korea bukan hanya jaga kandang atau di seputan Asia Timur dan Asia Tenggara saja

Grup yang dikenal dengan KPop itu juga mempu bersaiang dengan musisi dunia

Ini ditunjukan dengan banyaknya jumlah KPop yang menempati posisi atas tangga lagu dunia

Dikutip dari Soompi, Billboard telah menerbitkan chart Album Dunia untuk minggu yang berakhir pada 11 September!

"The Chaos Chapter: FREEZE" TXT mempertahankan posisinya di No. 1 dalam minggu ke-14 di chart, memperpanjang rekornya sendiri sebagai album K-pop dengan charting terpanjang tahun 2021.

“The Chaos Chapter: FREEZE” juga tetap kuat di Billboard 200 minggu ini, menjadikan TXT sebagai artis K-pop ketiga dalam sejarah yang memiliki album yang menghabiskan 11 minggu di chart.

Sementara itu, BTS mendapatkan total tujuh album yang mengesankan di 15 besar minggu ini. “Map of the Soul: 7” tetap

Di No. 3, diikuti oleh “BE” di No. 5, “BTS, The Best” di No. 6, “Love Yourself: Answer” di No. 8, “Map of the Soul : Persona” di No. 11, “Love Yourself: Her” di No. 13, dan “Skool Luv Affair” di No. 14.

Akhirnya, album studio baru Stray Kids “NOEASY” berada di peringkat 7 di minggu kedua di chart, sementara “THE ALBUM” BLACKPINK berada di posisi 9 di minggu ke-48.

Selamat untuk TXT, BTS, Stray Kids, dan BLACKPINK!