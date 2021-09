Daftar harga mobil murah per September 2021, mobil baru Daihatsu Ayla cuma Rp 103 Juta

Mobil Murah September 2021 ada produk-produk dari Daihatsu, Toyota, Honda maupun Suzuki.

Pada segmen pasar mobil murah September ini, Daihatsu memiliki dua model mobil murah dengan Ayla dan Sigra.

Daihatsu Ayla termurah dipasarkan Rp 103,3 juta dan yang paling mahal Rp 161 juta. Sedangkan untuk LCGC 7 penumpang dari daihatsu dibanderol Rp 120 jutaan sampai dengan Rp 160 jutaan.

Sementara Toyota juga memiliki dua produk yakni Agya dan Calya.

Toyota Agya dibanderol mulai dari 144,9 juta. Sementara untuk Calya, dipasarkan mulai dari Rp 146,19 juta sampai Rp 167,49 juta.

Brio Satya yang menjadi LCGC dengan tampilan sporty dan memiliki pilihan transmisi CVT, harganya juga masih stabil. Mobil murah keluaran Honda ini dijual mulai dari Rp 151,4 juta untuk manual dan Rp 175,4 juta untuk CVT.

Terkahir mobil murah keluaran Suzuki, yakni Karimun Wagon R yang dipasarkan dari Rp 122 juta sampai Rp 152,5 juta untuk varian tertinggi yang sudah menggunakan transmisi AGS.

Untuk lebih lengkapnya, berikut harga LCGC atau mobil murah per September 2021;

Daihatsu

Ayla 1.0 D MT Rp 103.300.000

Ayla 1.0 D+ MT Rp 115.500.000

Ayla 1.0 X MT Rp 126.300.000

Ayla 1.0 X AT Rp 135.350.000

Ayla 1.0 X DELUXE MT Rp 133.650.000

Ayla 1.0 X DELUXE AT Rp 142.700.000

Ayla 1.2 X MT Rp 137.600.000

Ayla 1.2 X AT Rp 147.600.000

Ayla 1.2 R MT Rp 144.550.000

Ayla 1.2 R AT Rp 157.050.000

Ayla 1.2 R DELUXE MT Rp 148.550.000

Ayla 1.2 R DELUXE AT Rp 161.050.000

Sigra 1.2 R AT DLX Rp 163.400.000

Sigra 1.2 R AT Rp 159.600.000

Sigra 1.2 R MT DLX MC Rp 150.600.000

Sigra 1.2 R MT MC Rp 146.800.000

Sigra 1.2 X AT DLX Rp 158.700.000

Sigra 1.2 X AT Rp 153.200.000

Sigra 1.0 M MT MC Rp 131.050.000

Sigra 1.0 D MT MC Rp 120.650.000

Sigra 1.2 X MT DLX Rp 145.900.000

Sigra 1.2 X MT Rp 140.400.000